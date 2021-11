Glasgow’n ilmastokokouksen ensimmäinen merkittävä sopimus: maailman johtajat lupaavat lopettaa metsien hävittämisen vuoteen 2030 mennessä

Skotlannin Glasgow’ssa käynnissä olevassa, historiallisessa COP26-ilmastokokouksessa on päästy sopuun metsäkadon ja metsien hävittämisen lopettamisesta. Joukko valtioiden johtoa allekirjoitti tiistaina sopimuksen, jossa luvataan lopettaa metsien hävittäminen vuoteen 2030 mennessä. Asiasta uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui metsäsopimuksen julkistustilaisuudessa Glasgow’ssa kello 14:n jälkeen.

– Toivon, että tästä konferenssista tulee se hetki, jona asetamme metsät keskiöön etsiessämme ratkaisuja sekä ilmastonmuutoksen että luontokadon aiheuttamaan kriisiin, hän sanoi.

Niinistö myönsi, että ei ole helppo tehtävä kääntää maailmantaloutta metsäpositiivisuuden suuntaan. Hänen mukaansa Suomen esimerkki kuitenkin osoittaa, että se on mahdollista.

– Voimme hyödyntää metsiämme taloudellisesti samalla kun lisäämme myös niiden positiivisia ilmastovaikutuksia. Metsillä on myös merkittävä osa sen kannalta, että saavutamme (Suomessa) ilmastoneutraaliustavoitteemme vuoteen 2035 mennessä, presidentti totesi.

– Ja metsiin kannattaa aina sijoittaa, Niinistö lisäsi.

Suomi pitää tärkeänä monenkeskistä yhteistyötä metsiin liittyvien kansainvälisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johnson: Keskeinen päätös

Ilmastokokousta isännöivän Britannian pääministeri Boris Johnsonin mukaan metsäpäätös on keskeinen, jotta yhteiseksi tavoitteeksi asetettu lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen saavutettaisiin.

– Näiden ennennäkemättömien lupauksien avulla meillä on mahdollisuus päättää ihmiskunnan pitkä historia luonnon valloittajana ja ryhtyä sen sijaan luonnon hoitajiksi, kommentoi Johnson päätöstä.

Samankaltaisia päätöksiä tehtiin kuitenkin jo New Yorkin ilmastokokouksessa 2014. Tuolloin tavoitteeksi asetettiin metsien hävittämisen puolittaminen vuoteen 2020 mennessä ja lopettaminen niin ikään vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastojärjestö Greenpeace on kritisoinut päätöstä, koska järjestön mukaan se antaa hyväksynnän metsien hävittämiselle vielä yhden vuosikymmenen ajaksi.

Mukana allekirjoittamassa myös Venäjä ja Brasilia

Yli sata maata allekirjoitti sopimuksen. BBC:n mukaan näiden maiden alueilla sijaitsee noin 85 prosenttia maapallon metsistä.

Sopimusta oli allekirjoittamassa myös Brasilia, jossa on suurilla alueilla kaadettu Amazonin sademetsää. Myös laittomista liikahakkuista kritisoitu Venäjä oli allekirjoittamassa sopimusta.

Sopimuksen tueksi luvataan lähes 20 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Metsien hävittäminen vaikuttaa ilmastokriisiin, sillä metsät sitovat merkittävästi hiilidioksidia. Maailmanlaajuisesti lähes neljännes ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä syntyy maankäytön seurauksista, kuten maanviljelyksestä sekä metsien hakkuista ja hävittämisestä.

Suomi ilmoittaa tuestaan useille ilmastoaloitteille

Presidentti Niinistö pitää myöhemmin tiistaina Glasgow’ssa myös Suomen kansallisen puheenvuoron.

Suomen on tarkoitus ilmoittaa tukensa Glasgow’n läpimurtosuunnitelmalle, jossa linjataan globaaleja tavoitteita vuodelle 2030. Suunnitelman mukaan puhtaan energian tulisi olla tuolloin kustannustehokasta ja saavutettavissa kaikkialla maailmassa ja päästöttömien ajoneuvojen uusi normaali.

Lisäksi tavoitteena on, että lähes nollapäästöinen teräs on globaalien markkinoiden suosituin vaihtoehto ja että edullista uusiutuvaa ja vähähiilistä vetyä on maailmanlaajuisesti saatavilla vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi Suomi liittyy tiistaina EU:n ja Yhdysvaltojen perustamaan maailmanlaajuiseen metaanisitoumukseen, joka tavoittelee 30 prosentin globaalia vähennystä ihmisperäisissä päästöissä 2030 mennessä. Metaani on hiilidioksidin jälkeen merkittävin ilmastonmuutosta aiheuttava kasvihuonekaasu.

