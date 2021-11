Glasgow’n ilmastokokouksen loppulauselman luonnos: Tehottomista fossiilisten polttoaineiden tuista ja hiilivoimasta luopumista kiihdytettävä

Glasgow’n ilmastokokouksen päätöslauselmaluonnos kehottaa kiihdyttämään luopumista tehottomista fossiilisten polttoaineiden tuista ja sellaisesta hiilivoimasta, jossa ei käytetä teknologiaa päästöjen osittaiseen hillitsemiseen.

YK:n ilmastohuippukokouksen loppulauselman luonnos julkistettiin tänään. Neuvotteluja päätöslauselman hyväksymiseksi jatketaan.

Lauselmaluonnokseen ei saatu tarkkoja sitoumuksia ilmastorahoituksesta kehittyville maille. Tekstissä mainitaan kiireellinen tarve lisätä tukea köyhille maille, mutta ei erityisrahoitusta ilmaston tähänastisen lämpiämisen aiheuttamille kuluille ja tappioille. Tämä oli ollut köyhempien maiden keskeinen vaatimus.

Ilmastorahoitusta on luonnoksen mukaan tarkastella korkean tason tapaamisissa joka toinen vuosi, alkaen ensi vuodesta.

Päätöslauselmaluonnos ei eroa suuresti perjantaina julkaistusta luonnoksesta. Päätöslauselma olisi siinä mielessä historiallinen, että fossiiliset polttoaineet ja kivihiili mainittaisiin ensimmäistä kertaa nimeltä linjauksessa. Niitä ei mainittu esimerkiksi vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksessa.

Tekstin muotoilua on kuitenkin viikon mittaan hieman lievennetty aiemmin viikolla julkaistusta luonnoksesta. Puhuminen ”tehottomista” fossiilisten polttoaineiden tuista jättää valtioille tulkinnanvaraa siinä, ovatko niiden tuet tehottomia.

Päätöslauselmaluonnos myös muun muassa peräänkuuluttaa maita ilmoittamaan jo ensi vuoden loppuun mennessä nykyistä kunnianhimoisemmat tavoitteet päästöjen leikkaamisesta.

COP26-huippukokous on kestänyt Britannian Glasgow’ssa runsaat kaksi viikkoa.

STT

