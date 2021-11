Glasgow’n ilmastokokouksen määrä päättyä tänään

Skotlannin Glasgow’ssa lähes kaksi viikkoa jatkuneen YK:n ilmastohuippukokouksen on määrä päättyä tänään. Neuvotteluissa on ollut mukana lähes 200 valtion edustajat.

Glasgow’n kokous on ensimmäinen tarkastelupiste vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimukselle. Siinä sovittiin tavoitteesta pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkimyksestä rajata nousu alle 1,5 asteeseen.

Kokouksen puheenjohtaja Alok Sharma varoitti eilen, että aika alkaa loppua sopimukseen pääsemiseksi.

STT

