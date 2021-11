Google hävisi valituksensa EU:n yleisessä tuomioistuimessa ja jättisakot pysyvät voimassa – EU-komissio langetti 2,4 miljardin euron sakon Googlea vastaan vuonna 2017 hintavertailusivuston suosimisesta

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin pitää voimassa EU-komission vuonna 2017 langettaman 2,4 miljardin euron sakon digijätti Googlea vastaan. Tuomioistuin hylkäsi suurilta osin Googlen tekemän valituksen.

EU-komissio totesi vuonna 2017, että Google on suosinut tiedonhaussa omaa hintavertailusivustoaan ja syrjinyt muita hintavertailusivustoja. Yhtiö on kiistänyt komission näkemyksen.

Päätöksessään yleinen tuomioistuin arvioi Googlen todella poikenneen kilpailusäännöistä, kun hakukonejätti suosi omaa hintavertailusivustoaan.

Tuomioistuin toteaa, että Google nosti hakutuloksissaan omaa hintavertailusivustoaan muiden palvelujen yli sen sijaan, että se olisi nostanut parhaan hakutuloksen muiden hakutulosten edelle.

Oikeustaisto ei välttämättä pääty tähän

Päätöstä voi pitää voittona komission varapuheenjohtajalle Margrethe Vestagerille, joka kilpailukomissaarina on vetänyt tiukkaa linjaa globaaleja teknologiajättejä kohtaan.

Komissio kommentoi tiedotteessaan, että tuomioistuimen päätös tarjoaa oikeudellista selkeyttä markkinoille ja lähettää selkeän viestin siitä, kuinka Googlen toiminta oli lainvastaista.

EU-komission ja Googlen välinen oikeustaisto asiasta ei välttämättä pääty vielä tähän, koska päätöksestä on mahdollisuus valittaa EU:n tuomioistuimeen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Googlen tiedottaja on sanonut yhtiön tutkivan tarkkaan nyt annetun päätöksen.

Aikansa ennätyssakko

Googlen saama 2,4 miljardin euron sakko oli aikanaan suurin EU-komission langettama sakko.

Sittemmin ennätyspaikan vei komission Googlelle langettama 4,3 miljardin euron sakko, joka annettiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Komission mukaan Google oli käyttänyt Android-ohjelmistoaan välineenä sementoidakseen asemaansa hallitsevana hakukoneena.

Britanniassa Google voitti

Samaan aikaan toisaalla: Google voitti tänään oikeusjuttunsa Britanniassa, jossa yhtiötä oli syytetty miljoonien iPhone-käyttäjien seuraamisesta salaa.

Britannian korkein oikeus kuitenkin linjasi, että väitteet datan laittomasta käytöstä eivät olleet todistettavissa. Samalla oikeus hylkäsi valittajien vaatimukset miljardikorvauksista.

Lähteenä myös AFP

Heta Hassinen

STT

