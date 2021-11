Hallitus sai eduskunnan luottamuksen hybridivaikuttamista koskevassa välikysymysäänestyksessä

Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 91-66. Eduskunnassa äänestettiin perussuomalaisten, kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin tekemästä välikysymyksestä.

Tyhjää ei äänestänyt yksikään edustaja. Poissa äänestyksestä oli 42 edustajaa.

Välikysymyksen aiheena oli Suomen varautuminen hybridivaikuttamiseen maan rajoilla.

Hallituksen ja opposition rivit pysyivät välikysymysäänestyksessä ehjinä, eli kukaan hallituspuolueiden kansanedustajista ei äänestänyt epäluottamuksen puolesta eikä kukaan opposition kansanedustajista äänestänyt luottamuksen puolesta.

Taustalla Valko-Venäjän tapahtumat

Välikysymyksen taustalla on tapahtumat Valko-Venäjän ja sen EU-naapurien rajoilla, kun Valko-Venäjä on ohjannut EU:hun pyrkiviä siirtolaisia maiden rajoille unionin painostamiseksi.

Välikysymyksessä esitettiin, että Suomi voisi vastata hybridivaikuttamiseen mahdollistamalla turvapaikkahakemusten vastaanottamisesta luopumisen määräajaksi. Tätä varten piti opposition mielestä säätää hätätilapykälä.

Hallituksen mukaan tällainen hätätilapykälä ei ole mahdollinen Suomen perustuslain tai EU-lainsäädännön puitteissa.

Opposition välikysymykseen eduskunnassa keskiviikkona vastanneen sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan Suomen valmius vastata hybridivaikuttamiseen on hyvällä tasolla ja nykyinen lainsäädäntö riittää vastaamaan vakaviin häiriötilanteisiin, mutta hybridioperaatioiden mahdollisuus on huomioitava valmiuslain uudistustyössä.

Tuomas Savonen

STT

