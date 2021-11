Hallitus vastaa opposition välikysymykseen Suomen varautumisesta hybridivaikuttamiseen rajoilla

Eduskunnassa puidaan tänään Suomen varautumista hybridivaikuttamiseen maan rajoilla, kun hallitus vastaa oppositiopuolueiden välikysymykseen.

Perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt jättivät viime viikolla välikysymyksen, jonka aiheena on Suomen varautuminen siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja oli perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Välikysymyksen taustalla on kiristynyt tilanne Valko-Venäjän ja sen EU-naapurien rajoilla, kun Valko-Venäjä on käyttänyt hyväkseen EU:n alueelle pyrkiviä siirtolaisia ohjaamalla heitä unionimaiden rajoille.

Välikysymyksessä peräänkuulutetaan Suomen valmiuksia vastata vastaavanlaiseen hybridivaikuttamiseen siten, että tehtäisiin mahdolliseksi luopua määräajaksi turvapaikkahakemusten vastaanottamisesta.

Välikysymyksessä esitetään, että Suomen lainsäädäntöön säädetään välittömästi hätätilapykälä, jonka nojalla turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskeyttää laajamittaisen maahantulon tilanteessa kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi.

Nyt käsiteltävä välikysymys on viides laatuaan tänä vuonna. Eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta tämän viikon perjantaina.

STT

