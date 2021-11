Hallitus vastustaa EU:n taksonomia-asetuksen metsäkriteerejä

Hallitus vastustaa EU:n taksonomia-asetukseen liittyvää säädösehdotusta, koska se ei ole tyytyväinen metsien käsittelyn teknisiin kriteereihin. Hallitus pitää kriteerejä osin vaikeasti ymmärrettävinä ja tulkinnanvaraisina.

Hallituksen mukaan tulkinnanvaraisuus voi johtaa siihen, että rahoituksen saaminen metsätalousinvestoinneille vaikeutuisi.

Taksonomialla eli kestävien rahoitustuotteiden määritelmällä EU pyrkii ohjaamaan sijoituksia tulevaisuudessa niin, että ne tukisivat ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä hankkeita.

Taksonomian tekniset kriteerit määrittelevät tarkemmin sitä, millä perustein eri toimintoja luokitellaan kestäviksi.

Suomen lisäksi ainakin Ruotsi aikoo äänestää säädösehdotusta vastaan. Suomen ja Ruotsin vastustus ei kuitenkaan yksinään riitä kaatamaan säädöstä jäsenmaiden päättäessä asiasta.

Erimielisyyttä hallituksessa

Kannan muodostuksessa oli erimielisyyttä hallituksen sisällä. Vihreät ja vasemmistoliitto eivät ole tyytyväisiä hallituksen päätökseen.

– Suomi on asettumassa kehityksen väärälle puolelle ilmastonmuutosta ja luontokatoa hillitsevän EU:n kestävän rahoituksen taksonomian suhteen. Enemmistö hallitus- ja eduskuntapuolueista on asettunut taksonomiaa vastaan, vaikka taksonomia ei edes kiellä tai estä mitään, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalotviittasi.

EU-maiden odotetaan päättävän teknisten kriteerien hyväksymisestä joulukuun alkupuolella. EU-parlamentti on jo päätynyt kannattamaan kyseisen säädösehdotuksen hyväksymistä.

Taksonomian yksityiskohtien työstäminen jatkuu tämänkin jälkeen. Komissio ei ole vielä antanut ehdotustaan siitä, millaiset tekniset kriteerit koskisivat ydinvoimaa ja maakaasua.

Heta Hassinen

STT

