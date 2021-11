Helsingin käräjäoikeus osin hyväksyi ja osin hylkäsi ravintoloiden kanteet epidemiavakuutusta koskevassa korvauskiistassa

Ravintola-alan yritysten kanteet epidemiakorvausten saamiseksi vakuutusyhtiöltä on osin hyväksytty ja osin hylätty. Asian käsittely jatkuu vasta välituomioiden saatua lainvoiman, linjaa Helsingin käräjäoikeus. Oikeus antoi tänään välituomiot viiden ravintolan kanteista.

Oikeus ottaa välituomioissa kantaa siihen, miten ravintolarajoituksia on määrätty. Esimerkiksi osa rajoituksista määrättiin tartuntatautilakiin tehtyjen väliaikaisten muutosten perusteella, joista oikeus katsoo, että ravintoloilla ei ole oikeutta vakuutuskorvaukseen. Korvauksia rajoittaa myös vakuutusehto, joka rajaa koronavahinkojen korvaamista.

Yli sata ravintola-alan yritystä haastoi Pohjola Vakuutuksen oikeuteen saamatta jääneistä epidemiakorvauksista. Yritykset katsovat olevansa oikeutettuja vakuutuskorvauksiin, kun ravintolatoimintaa on koronan vuoksi rajoitettu eri tavoin.

STT

Kuvat: