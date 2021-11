Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön ex-johtajan tehostettuun matkustuskieltoon – epäiltyinä rikosnimikkeinä useita raskaita talousrikoksia

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt Nuorisosäätiön entisen hallituksen puheenjohtajan Perttu Nousiaisen tehostettuun matkustuskieltoon. Nousiaista epäillään raskaista talousrikoksista säätiön toimintaan liittyen.

Poliisin vaatimus vangitsemisesta hylättiin. Istunto käytiin suljetuin ovin tutkinnallisista syistä.

Epäiltyjä rikosnimikkeitä ovat muun muassa törkeä petos ja törkeä väärennys, joista Nousiainen on todennäköisin syin epäiltynä.

42-vuotias Nousiainen saapui keskiviikkona Helsinkiin, jolloin poliisi otti hänet kiinni heti lennon laskeutumisen jälkeen. Kiinniotosta uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden toimittajat olivat vihjeiden perusteella löytäneet Nousiaisen sveitsiläisestä Verbierin hiihtokeskuksesta.

Keskusrikospoliisi (KRP) ei tuolloin esitutkintalakiin vedoten kommentoinut pidätetyn henkilöllisyyttä mutta vahvisti, että Nuorisosäätiö-tutkinnassa kiinni otettua henkilöä vaadittiin vangittavaksi.

Ennen paluutaan Suomeen Nousiainen oli kateissa maaliskuusta 2020 lähtien.

Syytteet Nousiaista ja Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa Aki Haaroa vastaan nostettiin viime viikolla. Heitä syytetään muun muassa törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa, törkeästä kavalluksesta ja törkeästä väärennyksestä. Lisäksi syytteitä on nostettu useita henkilöitä vastaan liittyen Nuorisosäätiön kanssa toteutettuihin liiketoimiin.

Syyttäjälaitoksen mukaan kaikki epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Suomen mittakaavassa valtava tutkinta

Kokonaisuutena Nuorisosäätiön rahaongelmien ja talousepäselvyyksien tutkinta on Suomen suurimpia talousrikostutkintoja. KRP:llä ja Helsingin poliisilla on edelleen esitutkinnassa rikosepäilyjä Nuorisosäätiön toimintaan liittyen.

Keskustataustaisen, tuettua vuokra-asumista nuorille tarjoavan säätiön mukaan sen entinen johto sai aikaan yli 40 miljoonan euron tappiot ja likimain tuhosi säätiön. Kun uusi johto valittiin vuonna 2018, säätiön kassa oli tyhjillään.

Haaron ja Nousiaisen on epäilty käyttäneen yleishyödylliseksi tarkoitettua säätiötä lypsylehmänä oman tai lähipiirinsä edun tavoitteluun sen jälkeen, kun säätiö jäi puolueelta tuuliajolle. Haaro ja Nousiainen ovat aiemmin kiistäneet STT:lle syyllistyneensä rikoksiin Nuorisosäätiön toiminnassa.

Patentti- ja rekisterihallitus totesi jo vuonna 2017, että säätiötä on käytetty oman edun tavoitteluun.

Anne Salomäki

STT

