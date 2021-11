Herola pettyi Rukan toiseen kilpailuun – Isot pisteet karkasivat mäkiosuudella

Maailmancupin toisesta kilpailusta Rukan talvikisoissa tuli ensimmäistä suurempi pettymys yhdistetyn MM-mitalistille Ilkka Herolalle. Perjantain pikakilpailussa 18:nneksi sijoittunut Herola odotti parempaa, kun hiihtomatka tuplaantui, mutta tuloksena oli 22:s sija.

Edellispäivänä Herola oli mäkihypyssä ennen muuta epäonninen. Lauantaina hän epäonnistui, tupsahti 119,5 metriin ja joutui hiihtoon sijalta 33. Kympin hiihdossa hän nousi 11 sijaa ja otti kärkeä kiinni toista minuuttia. Maalissa ero kärkeen oli tasan minuutti.

– Ei olisi huippupäivänäkään ollut otettavissa tuota enempää. Hiihto oli aika lähellä maksimia, Herola arvioi vauhtiaan kirpeässä pakkassäässä.

– Valmistautuminen onnistui hyvin, eikä pakkanen aiheuttanut ongelmia. Se tuntui pahalta keuhkoissa, mutta muuten se meni oman fiiliksen puolesta ihan kunnialla läpi.

Herola kertoi kyselleensä miesten 15 kilometrin kilpailun voittaneelta Iivo Niskaselta vinkkejä hiihtoon. Hän poikkesi neuvoista sen verran, että laittoi hiihtohaalarin alle yhden sijasta kaksi kerrastoa.

– Ihan hyvä oli vetää, Herola vakuutti, mutta tunnusti silti olot vaativiksi.

– Onneksi ei ole uran aikana tarvinnut näitä hirveästi näin kylmässä tehdä, sillä eihän tällaisissa oloissa lähdettäisi harjoittelemaan. Kisoissa rajoja kuitenkin hieman venytetään.

Rukalla vielä yksi yritys

Herola odotti kilpailusta selvästi parempaa kuten viime vuonna, kun sijoitukset paranivat vähitellen kärkikymmenikköön. Edellisissä kisoissa hän oli päätöskilpailussa kymmenes ja kärkikymmenikköön hän mielii myös sunnuntaina.

– Yksi yritys vielä. Laitetaan kuponki vetämään, Herola tuumi.

– Pahin jännitys on nyt ainakin karissut, jos sitä edes oli.

Herola oli perjantain kilpailun hiihdossa toiseksi nopein, lauantaina viides parikymmentä sekuntia Saksan Johannes Rydzekiä hitaampana. Hiihtovauhti hänellä riittää aina, mutta Rukan mäessä hänellä on ollut perinteisesti vaikeuksia.

– Hiihdosta tämä ei jää kiinni. Hyppy tulee sieltä, jos on tullakseen, Herola arvioi lähtökohtia sunnuntain kilpailuun.

– Mukava kilpailla, kun on yleisöä. Harmi kuitenkin, että olen täällä aina ihan pihalla. Haluaisin esittää parempaa.

Weber voitti massakirin

Voittokamppailu huipentui viimeisellä kilometrillä ison kärkijoukon kiriin, jossa mäkiosuuden voittanut Terence Weber otti yllätysvoiton. Eric Frenzel ja Vinzenz Geiger varmistivat Saksan joukkueelle riehakkaan iloisen kolmoisvoiton.

Neljäntenä hiihtoon lähtenyt Viron Kristjan Ilves sinnitteli kärkijoukon mukana kiriin ja säilytti asemansa neljäntenä. Saksan Julian Schmid nousi sijalta 23 viidenneksi ja Norjan Jörgen Graabak sijalta 22 seitsemänneksi.

Perjantain voittaja Jarl Magnus Riiber hylättiin liian väljän hyppypuvun takia kilpailun karsinnassa. Suomen Arttu Mäkiaho ja Leevi Mutru tulivat hylätyiksi kilpailukierrokselle.

Otto Niittykoski oli kilpailussa 43:s. Niittykoski jäi lähes viiden minuutin päähän kärjestä mäkihypyssä ja ero kasvoi lisää hiihdossa.

– Perustasoni mäessä ei ole nyt tarpeeksi hyvä. Se pakottaa yrittämään liikaa, Niittykoski kertoi tilanteestaan.

– Olen ollut mäessä koko syksyn tasoni alapuolella aiempiin kausiin verrattuna.

Pasi Rein

STT

Kuvat: