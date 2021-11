Hirttosilmukka postitettiin vasemmistoliiton kansanedustajalle eduskuntaan

Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed kertoo saaneensa postitse hirttosilmukalle sidotun köyden eduskuntaan tällä viikolla. Hänen mukaansa hirttosilmukan seurana oli rasistinen viesti.

Said Ahmed painottaa, että kansanedustajien häirintä ja pelottelu jopa suorilla henkeen kohdistuvilla uhkauksilla vaarantavat demokratian toiminnan. Hänen mukaansa on kestämätöntä, että poliitikot joutuvat pelkäämään turvallisuutensa puolesta.

– Tämä vastenmielinen teko on vain osa siitä rasistisesta palautteesta sekä häirinnästä, jota olen politiikassa mukana ollessani saanut osakseni, Said Ahmed kirjoittaa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa kyseessä ei ole yksittäistapaus. Useat kansanedustajat saavat jatkuvasti osakseen häirintää ja uhkailuja sisältäviä viestejä, joilla pyritään häiritsemään poliittista osallistumista.

Said Ahmed viittaa viime vuonna tehtyyn yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitykseen, jonka mukaan afrikkalaistaustaiset suomalaiset kohtaavat rasismia arjessaan toistuvasti.

Hän kertoo pohtineensa pitkään, toisiko ylipäänsä tapauksen julkisuuteen, sillä tekijän tarkoitus on todennäköisesti saada huomiota teolleen ja normalisoida rasistista uhkailua poliitikkoja kohtaan.

Said Ahmedin mukaan virkavalta on tietoinen tapahtumasta.

STT

