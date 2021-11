Hoitotakuuesitys lausuntokierrokselle, koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia – ministeri Kiuru arvioi, että uudistuksessa on kysymys reilun sadan miljoonan euron panostuksesta

Hallituksen esitys hoitotakuun kiristämisestä on valmistunut, ja se lähetettiin lausuntokierrokselle keskiviikkona. Lakia on tarkoitus muuttaa niin, että kiireettömään perustason hoitoon pääsisi seitsemässä vuorokaudessa hoidon tarpeen arvioinnista nykyisen kolmen kuukauden sijaan. Hoitotakuu koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.

Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsy nopeutuisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

– Suomalaisessa terveydenhuollossa on liian usein laitettu ihminen odottamaan johonkin jonoon. Luoviminen ihmisten siirtämiseksi jonosta toiseen maksaa yhteiskunnalle paljon enemmän kuin näiden vaivojen hoitaminen tiukalla määräajalla suoraan kuntoon, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) perusteli tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Tulevien hyvinvointialueiden on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömän yhteyden terveyskeskukseen ja myös yksilöllisen arvion hoitonsa tarpeesta.

– Välitön yhteys on tälläkin hetkellä, mutta se, mikä muuttuu, on, että hoidon tarpeen arviointi on tehtävä välittömästi yhteydenoton yhteydessä tai saman päivän aikana, sanoi lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) tilaisuudessa.

Tällä hetkellä aikaa arvion tekemiseen on kolme vuorokautta.

Palvelut ostettava tarvittaessa muualta

Tulevilla hyvinvointialueilla on velvollisuus varmistaa, että hoitotakuu toteutuu. Jos hyvinvointialue ei pysty antamaan palveluja itse määräajassa, sen on hankittava palvelut muilta palvelutuottajilta.

Hyvinvointialue voi ostaa palveluita toiselta hyvinvointialueelta, ostopalveluina yksityiseltä palvelutuottajalta tai palvelusetelillä kuten nykyisinkin.

– Uutta on se, että jo ensimmäisen hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tulee tehdä arvio siitä, pystytäänkö hoito järjestämään omassa sote-keskuksessa, omalla hyvinvointialueella vai tulisiko se hankkia muilta palvelutuottajilta, Hämäläinen sanoi.

Kiurun mukaan ihmistä ei kuitenkaan voi ohjata omalta paikkakunnalta kymmenien kilometrien päähän, vaan hoidon pitää toteutua lähipalveluperiaatteen mukaan.

Alueiden on myös huolehdittava siitä, että oma riittävä palvelutuotanto varmistetaan.

Hoitotakuu koskee hyvinvointialueiden lisäksi myös opiskeluterveydenhuoltoa ja valtion järjestämää vankiterveydenhuoltoa. Niiden kaikkien tulee julkaista internetissä aiempaa tarkemmin tietoja hoitoon pääsystä.

Lausuntokierros päättyy 4. tammikuuta. Lausuntokierrokselta toivotaan ajantasaista tietoa hoitoon pääsyn tilanteesta tällä hetkellä ja hoitotakuun toimeenpanon vaatimista resursseista alueilla.

Lain on tarkoitus edetä eduskuntaan kevättalvella ja tulla voimaan huhtikuussa 2023.

Rahaa varattu 95 miljoonaa

Tällä hetkellä hoitotakuun toteuttamiseen on varattu budjettiriihessä tehtyjen päätösten mukaisesti 95 miljoonaa euroa. STM:n arvio sen taloudellisista vaikutuksista on reilut sata miljoonaa euroa, aluksi enemmän ja vuodesta 2025 lähtien vähän yli.

– Siinä haarukassa liikutaan, että noin sadan miljoonan, reilun sadan miljoonan euron panostuksesta on kysymys, Kiuru sanoi.

Vaikutusarviointi käydään Kiurun mukaan kuitenkin vielä tarkasti läpi sen jälkeen, kun lausuntokierroksen palautteet on saatu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia tarvitaan lisää myös perustason toimintaan uudistuksen takia, vaikka pulaa osaajista on jo nyt. Kiurun mukaan jatkossa tulee kuitenkin katsoa, miten resurssit käytetään, koska sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa perus- ja erityistason toiminta on sulautettu yhteen.

Sanna Nikula

STT

Kuvat: