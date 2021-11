HS: Kansainvälinen konservatiivijärjestö kertoo keränneensä yli 200 000 nimeä Päivi Räsäsen puolesta tehtyyn vetoomukseen

Äärikonservatiivisena tunnettu kansainvälinen kansalaisjärjestö Citizen Go kertoo keränneensä yli 200 000 nimeä kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) puolesta tehtyyn vetoomukseen, jonka se on luovuttanut valtakunnansyyttäjän toimistolle. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Allekirjoitusten määrää ei voitu todentaa, sillä vetoomuksen yhteydessä luovutettua muistitikkua ei ole avattu tietoturvasyistä. Määrää voidaan HS:n mukaan pitää uskottavana, sillä järjestö on aiemmin lähettänyt valtakunnansyyttäjälle puolen vuoden sisällä lähes 1 600 viestiä, joissa kussakin on ollut sata allekirjoittajaa.

Erikielisiä tukiviestejä on tullut muun muassa englanniksi, slovakiksi, saksaksi ja italiaksi, HS kertoo.

Päivi Räsästä vastaan nostettiin syytteet kansanryhmää vastaan kiihottamisesta huhtikuussa. Syytteet koskevat Räsäsen kirjoituksia, joissa hänen epäillään halventaneen homoseksuaaleja. Kirjoituksessa Räsänen väitti muun muassa, että homoseksuaalisuus on tieteellisesti todistettu psykoseksuaalisen kehityksen häiriö.

Ulkomaiden tukiviesteissä pyydetään, ettei Räsästä tuomittaisi vankeuteen kristillisten näkemystensä vuoksi. Tällainen rangaistus ei todellisuudessa ole mahdollinen, sillä mikäli Räsänen todettaisiin syylliseksi, seurauksena olisi nykyisen oikeuskäytännön mukaisesti vain sakkoja.

STT

