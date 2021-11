HS löysi puolitoista vuotta kateissa olleen Nuorisosäätiön ex-johtajan Perttu Nousiaisen Sveitsistä – palasi Suomeen iltalennolla, poliisi oli vastassa

Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona löytäneensä Nuorisosäätiön entisen hallituksen puheenjohtajan Perttu Nousiaisen Sveitsistä. Raskaista talousrikoksista syytetty Nousiainen on ollut kateissa maaliskuusta 2020 lähtien.

Nousiaista ja Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa Aki Haaroa vastaan nostettiin viime viikolla useita talousrikossyytteitä Nuorisosäätiön toimintaan liittyen. Heitä syytetään muun muassa törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa, törkeästä kavalluksesta ja törkeästä väärennyksestä. Aiemmin tänä vuonna Nousiainen tuomittiin maksamaan miljoonaluokan vahingonkorvaukset Vaparatalot-yhtiölle.

Helsingin Sanomien toimittajat menivät viime viikolla etsimään Nousiaista saamiensa vihjeiden perusteella sveitsiläisestä Verbierin hiihtokeskuksesta. Siellä he näkivät Nousiaisen näköisen miehen menevän ravintolaan, jonka omistaa kaksi suomalaismiestä. Miehillä on kytköksiä Nuorisosäätiöön.

Kun toimittajat lähestyivät miestä, tämä yritti aluksi puhua virolaisella aksentilla ja kiisti olevansa Nousiainen. Mies oli käyttänyt Sveitsissä nimeä Tommy Koski. Hän suostui lopulta keskustelemaan toimittajien kanssa, mutta pakenikin vessareissun aikana ravintolasta takaoven kautta.

Helsingin Sanomat sai kuitenkin uudelleen yhteyden mieheen, joka myönsi olevansa Nousiainen.

Myöhemmin illalla HS kertoi Nousiaisen palanneen Suomeen iltalennolla, jolta poliisi otti hänet kiinni heti laskeutumisen jälkeen. HS:n kuvaaja Sami Kero tallensi kiinnioton videolle.

Nousiainen, 42, päätti HS:n mukaan lopettaa piileskelemisen, kun lehti löysi hänet viime viikonloppuna. Helsingin Sanomat on haastatellut Nousiaisen ja aikoo julkaista haastattelun lähipäivinä.

