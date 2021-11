Lääkärit ilmoittavat yhä nuorempien autoilijoiden terveysongelmista poliisille – huimauskohtaus johti nelikymppisen salolaisnaisen ajokieltoon

Lääkärit ilmoittavat yhä nuorempien autoilijoiden terveysongelmista poliisille. Nelikymppisen salolaiskuljettajan ajokielto jatkuu toistaiseksi. Nainen toivoo, että lääkitys pitää huimauskohtaukset kurissa ja hän saa vielä korttinsa takaisin.

– Kyytien järjestely on riesa. Elän jatkuvassa kiitollisuudenvelassa, kun naapurit ja työkaverit kuskaavat töihin ja mies harrastuksiin, Helena huokaa.

Poliisi määrää yhä enemmän kuljettajia ajokieltoon heikentyneen terveydentilan takia. Pelkästään Lounais-Suomen poliisi otti terveyssyistä ajokortin viime vuonna 2 300 kuljettajalta. Tänä vuonna tulee jälleen uusi ennätys.

– Kasvu on ollut jatkuvaa, ja ikähaarukka on laventunut. Nuoremmatkin ikävä kyllä sairastuvat, ja lääkäreiltä tulee ilmoituksia jo alle kolmekymppisistä, ylikonstaapeli Marko Iltanen Lounais-Suomen poliisista sanoo.

Ajokieltopäätökseen riittää lääkärin täyttämä lomake, jossa on rasti ruudussa ei täytä vaadittuja ajoterveysvaatimuksia.

Ajoterveydellä tarkoitetaan toimintakykyä liikenteessä. Sen keskeisiä osia ovat muun muassa näkökyky, harkinta- ja arvostelukyky sekä liikkumiseen ja liikkeisiin liittyvät toiminnot.

Lääkärin on ilmoitettava poliisille, jos hän arvioi vamman tai sairauden sellaiseksi, että se heikentää potilaan ajokykyä ratkaisevasti vähintään kuusi kuukautta. Lääkärin salassapitovelvollisuus ei estä ilmoituksen tekemistä.

”Yksittäisen potilaan ajo- ja toimintakyvyn lisäksi kyse on aina myös yleisestä liikenneturvallisuudesta”, liikenteen turvallisuusvirasto Traficom muistuttaa arviointiohjeessaan terveydenhuollon ammattilaisille.

– Liikennevahinkoja tulee jo muutenkin, ja tällä pyritään ehkäisemään ennalta kolareita ja henkilövahinkoja. Turvallisuus tien päällä on ykkösasia, Marko Iltanen korostaa.

Ylikonstaapeli Iltanen johtaa poliisin lupavalvontayksikön ajo-oikeusryhmää Varsinais-Suomessa. Yhdentoista hengen ryhmä käsittelee kaikki ajokiellot johtuivat ne sitten terveydestä tai liikennerikoksista.

Salolaista Helenaa huimasi ensimmäisen kerran toukokuussa. Kun huimauskohtaus toistui, huolestunut työkaveri patisti hänet käymään lääkärissä.

– Minut lähetettiin Salosta Tyksiin neurologian poliklinikalle, jossa tehtiin aivosähkökäyrätutkimus ja otettiin päästä magneettikuva.

Neurologi sanoi epäilevänsä epilepsiaa. Helena koki, ettei lääkärillä ollut aikaa kertoa hänelle itse sairaudesta ja jatkotutkimuksista.

– Se minua ihmetyttää. Tärkein ja suurin asia lääkärille oli sanoa, että autoa ei saa ajaa!

Salossa Helena varasi ajan yksityiseltä neurologilta vain saadakseen kuulla, mitä kaikkea epilepsia eli aivojen sähköisen toiminnan häiriötila voi tarkoittaa.

Lääkärit voivat ot­taa kan­taa poti­laansa ajo­kykyyn mil­lä ta­hansa vastaa­not­to­käyn­nillä ja antaa suullisen ajokiellon, jos tilapäisen sairauden tai vamman katsotaan kestävän enintään kuusi kuukautta. Kielto ajaa autoa kirjataan sairauskertomukseen, mutta sitä ei ilmoiteta poliisille.

Helenan diagnoosi epilepsiasta varmistui heinäkuun puolivälissä, ja hänelle määrättiin lääkitys. Syyskuussa soitti poliisi.

– Se oli lannistava kokemus. Poliisin päätös tuli kuukausia sen jälkeen, kun neljä lääkäriä oli jo kieltänyt ajamisen. Olin ollut ajamatta autoa toukokuun puolivälistä saakka.

Helena lähetti ajokorttinsa poliisille postissa. Kirjeenä tulleen ajokieltopäätöksen hän sanoo polttaneensa.

Ajoterveydelle on ainoastaan kaksi vaihtoehtoa: vaatimukset joko täyttyvät tai eivät täyty. Välimuotoja ei ole. Epilepsian ja muiden neurologisten sairauksien lisäksi ajokieltoon voivat johtaa muun muassa silmäsairaudet, diabetes, sydän- ja aivoverisuonisairaudet sekä muistisairaudet.

– Poliisi ei ole terveydenhuollon ammattilainen. Kun lääkäriltä tulee ilmoitus, ettei ihmisen ajoterveys täyty, poliisilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin määrätä ajokielto toistaiseksi, Marko Iltanen muistuttaa.

Yksikään poliisi ei Iltasen mukaan uhmaa lääkärikunnan lausuntoja.

– Me näemme vain rastin ruudussa, jonka lääkäri on rastittanut kunnian ja omantunnon kautta. Potilastiedot ovat lääkärin ja potilaan välistä salassa pidettävää tietoa, eikä meille kuulu se, mikä sairaus se on, mistä se johtuu tai mitä sille ollaan tekemässä.

Jotain poliisi voi päätellä siitä, onko ilmoituksen allekirjoittanut esimerkiksi neurologi, geriatri tai kenties sisätautilääkäri.

Terveyssyistä johtuva poliisin päätös ajokiellosta annetaan aina toistaiseksi. Määräaikaisen ajokiellon mahdollisuutta ei ole.

– Se kuulostaa ikävältä, mutta ei ole mitenkään tavatonta, että ajokortin voi saada takaisin. Tyypillisiä ovat esimerkiksi silmäsairaudet ja huimauskohtaukset, jotka voidaan hoitaa, Marko Iltanen sanoo.

Poliisi voi palauttaa ajo-oikeuden, kun kaihin vaivaamat silmät on leikattu tai huimaus saatu lääkityksellä hallintaan. Tarvitaan vain lääkärin ilmoitus, että kuljettajan terveys täyttää jälleen vaatimukset. Geriatrin lausunnot tosin muuttuvat harvoin.

– Mitä nuorempi, sitä helpompi on saada hyväksyttävä todistus. Niin se menee. Kun ikää tulee lisää, kunto ei välttämättä enää petraannu.

Poliisi määrittelee useimmiten jo ajokieltopäätöksessä, millä ehdoin ajokortti voidaan palauttaa.

Epilepsiaa sairastaa Suomessa lähes 60 000 ihmistä. Helena odottaa heinäkuuta, jolloin hänen diagnoosistaan tulee kuluneeksi vuosi. Kouristuksia tai tajuttomuutta hänellä ei ole ollut missään vaiheessa, eikä huimaustakaan sen jälkeen, kun lääkitys kesällä aloitettiin.

– Vuosi ilman kohtauksia, niin voin saada korttini takaisin. Koko ajan kuitenkin hirvittää, että se siirtyy taas eteenpäin.

Helena on autoillut tavallisesti 30 000 kilometriä vuodessa. Kun ajokorttia ei ole, laukussa on pidettävä passia, jolla henkilöllisyyden voi todistaa.

Jutussa haastatellun salolaisnaisen nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden takia.