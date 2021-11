Huoltovarmuuskeskuksen ex-toimitusjohtaja tyytyväinen esitutkintamateriaalin julkituloon

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ex-toimitusjohtaja Tomi Lounema on tyytyväinen siitä, että keskusrikospoliisin (KRP) esitutkintamateriaalit HVK:n entisiä johtajia koskeneista rikosepäilyistä ovat tulleet julkisuuteen.

Lounemaa, HVK:n entistä hallintojohtaja Asko Harjulaa ja entistä osastonjohtaja Jyrki Hakolaa epäiltiin luottamusaseman väärinkäytöstä liittyen HVK:n maaliskuussa 2020 tekemään, noin viiden miljoonan euron suojainhankintaan. Kaupoista nousi kohu, kun paljastui, etteivät maskit sovellu sairaalakäyttöön.

Aineistosta käy ilmi, että HVK:n johto koki viime vuoden keväällä kovaa painetta nopeisiin suojavälinehankintoihin maan hallituksen ja presidentti Sauli Niinistön taholta.

– On kaikkien tässä liemessä olleiden kannalta hyvä asia, että tapahtumien kulku tulee julkisuuteen. Poliisitutkinnan ja syyteharkinnan takia olen ollut asiasta ihan hiljaa. On hyvä, että totuus tulee ilmi, Lounema sanoi STT:lle.

Mahdottoman tehtävän edessä

Louneman mukaan HVK asetettiin suojainvälinehankinnoissa käytännössä mahdottoman tehtävän eteen, kun tyhjiksi ostetuilta kansainvälisiltä markkinoilta olisi pitänyt erittäin nopealla aikataululla hankkia suojavälineitä terveydenhuollon henkilöstön suojaamiseksi koronavirukselta.

Terveydenhuollon suojavälinehankinnat olivat kuuluneet sairaanhoitopiireille ja sairaanhoidon erityisvastuualueille, mutta yhtäkkiä vastuu hankinnoista siirrettiin HVK:lle. Tilannetta ei helpottanut se, että sairaanhoitopiireillä ei ollut varastoissaan sellaisia suojainmääriä, joita sosiaali- ja terveysministeriö oli pandemiaohjeessaan edellyttänyt.

Louneman mukaan tehtävien äkillinen muuttaminen oli hyvin poikkeuksellinen ratkaisu.

– Suomalaisessa kriiseihin varautumisessa on ollut vuosikymmenien ajan johtavana periaatteena, että kesken kriisin ei tehtäviä ruveta muuttelemaan, vaan se viranomainen tekee, jolle asia kuuluu, ja sitä viranomaista sitten vahvistetaan, jos sitä tarvitsee vahvistaa. Eli tehtäviä ei arvota uusiksi. Nyt tehtiin juuri niin, Lounema kuvailee.

Lounema ei ryhtynyt protestoimaan poikkeuksellista ratkaisua vastaan, vaan yritti tehdä parhaansa hankalassa tilanteessa. Lounema oli varoittanut hankalassa markkinatilanteessa tehtyihin kauppoihin liittyvistä riskeistä, sillä poikkeuksellinen tilanne houkuttelee markkinoille myös epärehellisiä yrittäjiä.

Nämä riskit realisoituivat, kun HVK tilasi Kiinasta suojavarusteita pikavippiyhtiöitä pyörittäneeltä liikemieheltä Onni Sarmasteelta ja kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä.

– Totesin, että jos ylhäällä näin päätetään, että me olemme se taho, joka tähän tehtävään laitetaan, niin sitten on pakko yrittää, koska tilanne oli suojaimien osalta erittäin vakava, Lounema sanoo.

Asia helpoksi poliittiselle johdolle

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ilmoitti tiedotusvälineille 10. huhtikuuta 2020, ettei HVK:n johtaja ei nauti enää hänen luottamustaan.

Marin ei ilmoittanut asiasta henkilökohtaisesti Lounemalle, vaan tämä luki asiasta lehden nettisivuilta olleessaan työpalaverissa hoitamassa suojainhankinta-asioita.

– Sain itsekin vasta pääsiäisviikolla tiedot pieleen menneistä kaupoista. Minullekin oli vasta piirtymässä kuva, mitä oli tapahtunut. Olihan se kova paikka, Lounema muistelee.

– Ymmärsin sen niin, että siinä ei vaihtoehtoja ollut. Pyytämällä itse eroa tein asian helpoksi poliittiselle johdolle.

Lounema ei halua lähteä arvioimaan Marinin toimintatapojen ansaitsemia tyylipisteitä.

Lounema on sittemmin työllistynyt Suomen Erillisverkot -yhtiön palvelukseen oltuaan ensin reilun vuoden verran työttömänä.

– Totta kai se tuntuu pahalta ja väärältä, että sain tuolla lailla potkut ilman, että ehdittiin kunnolla selvittää, mistä asiassa oli kyse. Mutta ei asia jälkikäteen muuksi muutu, Lounema pohtii.

– Täytyy katsoa elämässä eteenpäin. Tylsä juttu.

Ministerit vaikenivat

Pääministeri Sanna Marin (sd.), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.) eivät perjantaina kommentoineet KRP:n esitutkintamateriaalista ilmenneitä tietoja STT:lle.

STT ei myöskään tavoittanut perjantaina ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) kommentoimaan maskikauppoja edeltäneitä tapahtumia. Myös presidentin kansliasta kerrottiin, että presidentti Niinistön aikataulu on täysi Ruotsin-vierailun vuoksi.

