Tiet monin paikoin liukkaita useina lähipäivinä

Maantiet ovat liukkaita monin paikoin Suomessa useina lähipäivinä. Ilmatieteen laitos on antanut ajokelin varoituksia kullekin päivälle perjantaihin asti.

Maahan saapui maanantaina lännestä hajanainen sadealue, joka tuo tiistaiksi huonon liikennesään laajalle alueelle. Ajokelivaroitus on voimassa Kymenlaaksosta Keski-Suomeen ja alueilla niistä länteen sekä pohjoisen suuntaan Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan asti. Merialueilla tuulee tiistaina navakasti muualla paitsi Suomenlahdella.

Keskiviikkona ja torstaina liikennesää on huono tai hyvin huono Suomen keskiosissa. Ajokeli on tuolloin normaali valtaosassa Lappia sekä osissa Etelä-Suomea ja länsirannikkoa. Keskiviikkonakin tuulee kovaa miltei kaikilla merialueilla.

Ilmatieteen laitos on antanut ajokelivaroituksen niin ikään perjantaiksi. Silloin on syytä keventää kaasujalkaa Pohjois-Pohjanmaalla, Koillismaalla sekä Karjalan maakunnissa.

