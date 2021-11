Uudenmaan kokoontumisrajoituksista luvassa päätös torstaina – rajoitusten vaihtoehtona koronapassi, Husin sairaaloiden tehohoidon kapasiteetti alkaa olla koetuksella

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee kokoontumisrajoituksia Uudenmaan alueelle. Päätös rajoituksista on tarkoitus antaa torstaina, ja se tulisi voimaan viikkoa myöhemmin eli marraskuun 25. päivänä.

Aluehallintoviraston mukaan rajoitusten laajuus ja sisältö täsmentyvät vielä päätöksenteon edetessä, mutta rajoitusten vaihtoehtona voidaan ottaa käyttöön koronapassi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tehohoitopaikoilla on tällä hetkellä 14 koronapotilasta, kerrotaan Husin viestinnästä. Kaikkiaan sairaalahoidossa on 53 koronatautia sairastavaa. Luvut eivät kuitenkaan kata kuntien omia sairaaloita.

Aiemmin on kerrottu, että teho-osastolla olevien määrän ylittäessä 15:n tai sairaalassa olevien määrän ylittäessä 50:n toimintoja joudutaan järjestelemään uudelleen.

Husin viestintäpäällikkö Niina Kauppinen kertoo sähköpostitse STT:lle, että tehohoidossa olevien määrä on noussut vähitellen vajaan viikon aikana.

Husin tilastojen mukaan viime viikolla sairaalahoitoon otetuista koronaviruspotilaista 65 prosenttia oli rokottamattomia. Lähes kolmasosa oli ottanut kaksi rokoteannosta ja 2,5 prosenttia yhden annoksen.

Viime viikolla uusia koronaviruspotilaita otettiin Husin alueella hoitoon yhteensä 40.

THL: Suurin ilmaantuvuus Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

Suomessa on raportoitu 937 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä lähes 10 900 tartuntaa, mikä on yli 3 100 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 233.

Koronan ilmaantuvuus koko maassa on nyt 196 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Edeltävällä kahdella viikolla vastaava luku oli 139.

Suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat THL:n mukaan Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on lähes 314 ja Pohjois-Pohjanmaan 299. Kolmanneksi suurin ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on 264. Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

Ensimmäisiä ja toisia koronarokoteannoksia on annettu eilisen jälkeen joitain satoja. Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on yhä liki 81 prosenttia ja toisen osalta päälle 86 prosenttia.

