Ihana olo, hyvät unet ja leijuva fiilis – talviuinti on yhä suositumpaa

– Kaikki kivut vien tonne, Erja Vuorinen huiskaisee kädellään kohti Kokkilan rannan liplatusta.

Viisi vuotta sitten Vuorinen ajatteli, ettei talviuinti ole häntä varten. Liian kylmää. Kävi kuten monelle muullekin. Kuuman ja kylmän vaihtelu saunasta uimaan ja uimasta saunaan koukutti.

– Olo on kotona ihana. Käyn täällä maanantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin, hän säteilee.

Säännölillisestä uimisesta on ollut apua kipeisiin käsiin ja jalkoihin. Lisäksi hän nauttii Salon Seudun Avantouimareiden järjestämän talviuinnin tunnelmasta.

– Ihana yhteishenki ja ihanat ihmiset.

Salon Seudun Avantouimareiden rahastonhoitaja Kari Virtanen kertoo, että tänä syksynä uimareiden määrä on noussut, keski-ikä on nuorentunut ja miesten osuus kasvanut.

– Meillä on toista sataa maksanutta jäsentä ja saman verran puolivakinaisia, jotka maksavat kertamaksun. Ikärakenne on suhteellisen korkea, nyt vanhimpia on jäänyt pois ja tilalle on tullut nuorempia.

Virtanen arvelee työelämän stressin lisänneen lajin kiinnostusta.

– Tämä ei ole suoritusurheilua. Saunassa voi olla hiljaa, jos ei halua puhua tai voi olla suunapäänä. Kukaan ei kysy taustoja tai työpaikkaa.

Hän on harrastanut talviuintia yli 20 vuotta. Siitä on ollut apua muun muassa allergiseen nuhaan.

Aloittelijoille Virtanen antaa muutaman vinkin. Ensimmäiseksi kannattaa mennä saunaan ja vasta sitten veteen. Rannasta kannattaa kävellä rauhallisesti niin pitkälle kuin hyvältä tuntuu. Ei haittaa, vaikka ei heti kastaudu kokonaan.

Saunamajuri Irja Frisk on teipannut kioskin lasiin lapulle veden lämpötilan, +3 astetta.

– Sitä kysytään kuitenkin, hän tietää.

Friskin vastuulla on siivous, lippujen myyminen ja kävijätietojen kirjaaminen. Hänestä on hienoa, että uimassa käy niin monen ikäisiä yli 80-vuotiaista vaippaikäisiin.

– Nuorimmat ovat 2- ja 4-vuotiaat sisarukset, jotka tulevat isovanhempien kanssa. Isovanhemmat ottavat käsistä kiinni ja nostavat ylös. Kylmä karaisee lapsia, eikä tule nuhaa.

Hän aloitti harrastuksen vuonna 2010.

– Voi, se on niin ihanaa. En muista, milloin olisin ollut kipeänä.

Grillimakkaraa uinnin ja saunan välissä tankkaava Kaapro Särkiniemi on tuore talviuimari.

– Työkaveri sai houkuteltua. Sanoi, että tule kokeilemaan.

Kokeilusta on kehkeytynyt mukava lauantaipäivän tekeminen.

– Kylmästä vedestä tulee hyvä olo ja illalla nukuttaa hyvin, Särkiniemi sanoo.

Alexandra Sarivaara Salosta ja Anne Suurhasko Helsingistä ovat harrastaneet talviuintia ennenkin.

– Muutin syksyllä Helsingistä Saloon ja löysin kaupungin sivuilta tiedot talviuintipaikoista. Sauna on hyvä ja löylyt ovat kuumat, ei mitään leikkilöylyjä, Sarivaara kehuu.

Kunnon löylyttelyn jälkeen hänellä on tapana uida 25 metriä.

– Kylmä virittää aivot. Pää tyhjenee, eikä pysty keskittymään muuhun. Päihteetön keino saada ilmaiset kännit, hyvä fiilis leijuu lopun päivää, he myhäilevät.

Saunaan ja uimaan

Salon talviuintipaikat

Härjänvatsa, Kiikala: pe klo 16–20.

Kokkila, Halikko: ma ja ke klo 16– 20, la klo 15–19, su klo 17–20.

Varvo, Pertteli: ti ja pe klo 17.30–20.30.

Märynummi, Halikko: pe klo 17–20.

Nummijärvi, Kuusjoki: pe klo 16–21.30

Naarjärvi, Perniö: suljettu syksyn ajan vesivahingon takia.

Niksaari, Särkisalo (Tiiranta, varaussauna).

Lähde: Salon kaupunki

Nummijärvellä nuorennusleikkaus

Salon Kylmäuimareilla entistä vilkkaampaa

Martti Hietanen Nummijärven Avantouimareista kertoo, että kävijämäärä on pysynyt samana, mutta nuorentunut.

– Mukaan on tullut uusia, nuoria pariskuntia ikähaarukassa 25–40. Vanhempi väki karsastaa koronaa ja vakikävijöitä on jäänyt pois.

Mukana on toisen ja kolmannen polven talviuimareita.

Hietanen on vetänyt yhdistystä vuodesta 2009. Tänä aikana hän on ollut poissa vain kaksi kertaa.

– Riippuvuussuhde. Järvessä veri alkaa kiertää ja olo on hyvä. Kropassa kolottaa, jos ei mene.

Kolmeen kuntaan rajoittuvassa Nummijärvessä talviuinnin harrastajia on Kuusjoelta, Somerolta ja Koskelta. Sauna on lämpimänä perjantaisin kello 16–21.30. Kävijöitä on 45–50.

– Tosi hyvältä näyttää, Liisa Tunnela Salon Kylmäuimareista kertoo.

Yhdistys järjestää kylmäuintia Kokkilassa ja Varvolla. Kokkilassa uimalan sauna on lämmin sunnuntaisin kello 17– 20. Varvon sauna lämpiää tiistaisin ja perjantaisin kello 17.30–20.30.

Uimareiden määrä on kasvanut koko ajan, ja koronakatkon jälkeen harrastus on entistä vilkkaampaa. Harrastajien keski-ikä on 40 vuoden kahta puolta.

– Sauna on koko ajan täynnä ja välillä ylitäynnä niin, että viihtyvyys alkaa kärsiä.

Tunnela arvioi innostuksen johtuvan lajin yleisestä nosteesta.

– Kaikissa lajeissa on aaltoliikettä. Nyt kylmäuinti sattuu olemaan suosittua.