Iiris Suomela taksonomiasta: Suomen on kiritettävä EU:n ilmastopolitiikkaa, ei jarrutettava – Emma Karin mukaan on luonnollista, että erilaiset näkemykset törmäävät, kun hallituksessa on viisi puoluetta

Suomen on kiritettävä EU:n ilmastopolitiikkaa, ei jarrutettava sitä, sanoo vihreiden puheenjohtajaa Maria Ohisaloa sijaistava varapuheenjohtaja Iiris Suomela.

Suomela kommentoi pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta rassannutta taksonomiakiistaa puheessaan vihreiden puoluevaltuuskunnalle Helsingissä.

– Kello tikittää ja lähivuodet ovat kriittisen tärkeitä ilmastokriisin torjunnan kannalta. Sen takia onkin valtavan surullista, miten moni suomalainen poliitikko ei ole valmis tukemaan edes vapaaehtoista ilmastotyötä, sijoittajien ja yritysten pyrkimyksiä toimia kestävästi, Suomela sanoi viitaten taksonomiakeskusteluun.

Taksonomialla eli kestävien rahoitustuotteiden määritelmällä EU pyrkii ohjaamaan sijoituksia tulevaisuudessa niin, että ne tukisivat ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä hankkeita.

Suomelan mukaan taksonomian myötä sijoittajat voivat luottaa, että heidän rahansa eivät mene saastuttamiseen tai ympäristölle haitalliseen toimintaan. Näin ei Suomelan mukaan tällä hetkellä ole, koska alalla ei ole riittäviä kansainvälisiä standardeja.

– Tämä on tärkeää, koska ilmastokriisin torjunta ei onnistu vain julkisella rahalla, vaan me tarvitaan kaikki, myös yritykset ja sijoittajat mukaan tekemään tätä muutosta, Suomela painotti.

Hallitus jakautunut kahtia

Hallituksessa SDP, keskusta ja RKP ovat vastustaneet EU:n taksonomia-asetukseen liittyvää säädösehdotusta, koska ne eivät ole tyytyväisiä metsien käsittelyn teknisiin kriteereihin. Hallitus pitää kriteerejä osin vaikeasti ymmärrettävinä ja tulkinnanvaraisina.

Tulkinnanvaraisuudesta voisi seurata, että metsätalous voisi rajautua taksonomian ulkopuolelle ja mahdollisuudet saada rahoitusta metsätalousinvestoinneille voisivat heiketä. Suomi katsoo myös, että yksityiskohtaisen metsätalouden sääntelyn tulee pysyä jäsenmaiden toimivallassa.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat olleet asiassa eri mieltä kolmen muun hallituspuolueen kanssa.

Marinin mukaan asiassa pyrittiin löytämään yhteistä näkemystä hallituspuolueiden välillä, mutta kannat olivat kaukana toisistaan. Marinin mukaan hallituspuolueiden puheenjohtajaviisikko päätyi menettelemään siten, että hallituksen enemmistön kanta on hallituksen kanta.

Kari hallitusyhteistyöstä: Välillä vähän kalistellaan, sen jälkeen sovitaan ja sitten mennään eteenpäin

Uuden ympäristö- ja ilmastoministerin Emma Karin (vihr.) mukaan on luonnollista, että erilaiset näkemykset välillä törmäävät, kun hallituksessa on viisi erilaista puoluetta, joilla kaikilla omat arvonsa ja painotuksensa.

Karilta kysyttiin vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa hallituksen toimintakyvystä, kun sen toiminta näyttäytyy ulospäin varsin riitaisalta.

Karin mukaan hallitus on päässyt eteenpäin kaikissa suurissa, yhdessä sovituissa linjauksissa.

– Me olemme tehneet isoja linjauksia yhdessä erityisesti ilmastokriisin pysäyttämiseksi, hiilineutraaliustavoitteessa, meillä on kovat työllisyystavoitteet, me olemme yhdessä sopineet jatkosta kehysten suhteen. Vihreät lähtee siitä, että yhdessä on sovittu ja sen mukaan mennään, se on selvä asia, Kari sanoi.

Karin mukaan on hyväkin, että erilaiset painopisteet politiikassa näkyvät. Se on hänen mukaansa avoimuuden ja demokratian kannalta hyvä asia.

– Lähtökohta on kuitenkin se, että sopimalla mennään eteenpäin. Siihen tämä hallitus on ennenkin pystynyt. Välillä vähän kalistellaan, sen jälkeen sovitaan ja sitten mennään eteenpäin, Kari luonnehti.

Kari muistutti, että hallitus on luotsannut Suomen läpi historiallisen ja poikkeuksellisen koronakriisin.

– Vaikeita päätöksiä on pystytty tekemään hyvin vaikeissa paikoissa ja jokaisesta vaikeasta paikasta on päästy yhdessä eteenpäin. Itse ainakin uskon, että näin päästään jatkossakin, Kari sanoi.

STT

Kuvat: