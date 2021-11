Iivo Niskanen odottaa kulun olevan nihkeämpää

Maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn huiput mittelevät Kuusamon Rukalla vielä tänään ennen kuin maailmancupin sirkus jatkaa muille maille. Suomalaisittain suurin jännite on maastohiihdon takaa-ajokilpailuissa, kun eilisen perinteisen kilpailun voittaja Iivo Niskanen lähtee kärkenä 15 kilometrin vapaan takaa-ajoon.

Myös naisten 10 kilometrin kilpailussa asetelma on herkullinen, kun Krista Pärmäkoski puolustaa viidettä ja Kerttu Niskanen seitsemättä sijaansa. Lähes 20 asteen pakkaset ovat nipistelleet vaaramaisemissa, joten hengitysteitä ja raajoja säästäviä poisjääntejä saattaa tapahtua.

Pakkanen hidastaa usein suksien kulkua, mutta eilen perinteisellä meno oli yllättävän liukasta. Ladut olivat paikoin jäiset.

– Huomenna kun menemme ladun ulkopuolelle, on vähän nihkeämpää, Iivo Niskanen ennakoi eilisen kilpailun jälkeen seuraavaa.

Niskasen vapaa hiihtotyyli on kehittynyt viime vuosina, mutta takaa tulee nälkäisiä venäläisiä ja norjalaisia, jotka haluavat poimia viisinkertaisen arvokilpailumitalistin päänahan. Suomen miehistä vapaa sopii Perttu Hyväriselle, joka viihtyi eilen suuren yleisöjoukon edessä.

– Mahtava hiihtää. Näitä kisoja ei pidä missään tapauksessa ottaa pois täältä, Hyvärinen sanoi Ruka Nordicin 20-vuotisjuhlakisoissa.

– Hiihtokin kulkee jo paremmin kuin Taivalkosken Suomen cupissa. Vapaalle tulee tiukka kisa, reilut puolitoista minuuttia Niskasen jälkeen lähtevä hiihtäjä tuumi 28. sijan tuoneen perinteisen jälkeen.

Naisten kilpailussa Norjan Therese Johaug lähtee jahtaamaan Ruotsin Frida Karlssonia. Pärmäkoski havaitsi Johaugin ”hitauden” jo eilisaamun suksitestissä.

– Ei ollut vielä parasta Johaugia kilpailussa. Sen näki jo testissä hiihtotekniikasta, mutta kaikki parantavat vielä, kärjestä 35,1 sekuntia jäänyt Pärmäkoski sanoi.

Mäessä riittää petrattavaa

Yhdistetyn urheilijat aloittavat kisapäivän kello 10.10, kun Ilkka Herola ja kumppanit käyvät HS142-mäkeen. Kymmenen kilometrin hiihto sivakoidaan kello 16.05.

Suurmäen karsinta käydään kello 15.30 ja ensimmäinen kilpailukierros 17.15. Eilisen kilpailuun selvisi suomalaisista vain Niko Kytösaho, joten petrattavaa riittää. Hän vakuutteli joukkuehengen olevan edelleen kohdallaan, vaikka kisoissa tai edes karsinnoissa ei kulje toivotulla tavalla.

– Treeneissä on kulkenut, ja se taso riittäisi heittämällä toiselle kierrokselle. Jostain syystä kisoihin tulee liikaa puristusta, ja se tekee hommasta tehottomampaa, Kytösaho avasi ongelmaa osaltaan.

Puristus on tukaloittanut myös muiden mäkimiesten hyppäämistä painetilanteissa, kun jopa Antti Aalto karsiutui eilisestä kilpailusta.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: