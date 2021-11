Iivo Niskanen voitti 15 kilometrin kisan Rukalla – ”Kyllä lähti kivasti liikkeelle”

Iivo Niskanen voitti perinteisen hiihtotavan 15 kilometrin maailmancupkisan Kuusamossa. Niskanen johti kisaa alusta loppuun ja piti takanaan toiseksi kiirehtineen venäläisen Aleksei Tshervotkinin 8,3 sekunnin erolla.

Kolmanneksi hiihti venäläinen Aleksandr Bolshunov, joka jäi runsaat 14 sekuntia Niskasesta.

Voitto on Niskasen kuudes maailmancupissa. Hänen kaikki voittonsa ovat tulleet 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisoissa.

– Paremmin ei voisi mennä. Kaunis päivä, hiukan kylmä ja hyvä kisa. Olen erittäin iloinen tällaisesta alusta kaudelle, Niskanen sanoi tv-haastattelussa.

– Kyllä lähti kivasti liikkeelle. Luottavaisella fiiliksellä lähdin. Hyvä keli, tosi liukas. Tarkoitus oli aloittaa rauhassa, Niskanen selvitti Yleisradion tv-haastattelussa.

Niskanen on voittanut 15 kilometrin kisan neljä kertaa Rukalla.

– Selkeä pakkaskeli sopii minulle. Ensimmäinen nousu on pitkä ja yleisökin auttaa, Niskanen arvioi Kuusamon latujen sopivuutta itselleen.

Ristomatti Hakola kaatui ja keskeytti kisan. Joni Mäki ei lähtenyt ladulle.

Naisten kymmenen kilometrin perinteisen hiihtotavan kisa alkaa kello 14.30.

STT

Kuvat: