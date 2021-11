IMF neuvoo El Salvadoria: Bitcoin laillisena maksuvälineenä ei ole hyvä idea

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on varoittanut Keski-Amerikan El Salvadoria, jotta maa ei käyttäisi bitcoinia virallisena maksuvälineenä sen aiheuttamien riskien vuoksi. Päivää aiemmin El Salvador ilmoitti suunnitelmistaan perustaa maailman ensimmäinen kryptovaluuttakaupunki.

Yhdysvaltain dollaria kaksi vuosikymmentä käyttänyt El Salvador teki bitcoinista laillisen maksuvälineen syyskuussa. Bitcoin-kaupungin se aikoo rahoittaa kryptovaluuttavelkakirjoilla.

IMF julkaisi asiasta lausunnon tehtyään maahan virallisen vierailun. Valuuttarahaston kanta on, että bitcoinin epävakauden vuoksi sen käyttö laillisena maksuvälineenä on monin tavoin riskialtista.

IMF suositteleekin El Salvadoria kaventamaan bitcoin-lakiaan sekä vahvistamaan uuden maksuekosysteemin sääntelyä ja valvontaa.

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/11/22/mcs-el-salvador-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission

STT

