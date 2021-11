Influenssarokotukset ruuhkautuivat Salossa – Kauhaset jonottivat Linjurissa lähes kaksi tuntia, ja ihmisiä ohjattiin Saktaan

Salon influenssarokotuspaikka Linjurissa ruuhkautui heti ensimmäisenä päivänä. Ilman ajanvarausta toimiva rokotuspaikka takkuili myös seuraavana päivänä, vaikka väkeä ei enää ollutkaan ihan yhtä paljon kuin maanantaina.

– Aikaa on jonottaa, sanoivat salolaiset Helena ja Pentti Kauhanen.

He olivat jonottaneet tiistaina vajaan tunnin, että pääsivät ensin ilmoittautumaan. Samalla kuitenkin tietokone alkoi temppuilla.

– Siihen kului noin 14 minuuttia, Pentti Kauhanen seurasi ajan kulumista.

Hän ihaili vastaanotossa olleen työntekijän rauhallista suhtautumista asiaan, mitä hänen mukaansa harvoin näkee. Lopulta koko rokotusprosessiin kului odotuksineen lähes kaksi tuntia.

– Tunti ja kolme varttia, Pentti Kauhanen laski.

Pitkä odotusaika ei Kauhasia haitannut, mutta osa ihmisistä luopui jonottamisesta tuona aikana. Osa saattoi ehkä vaihtaa Saktan rokotuspaikkaan, sillä Linjurin hyvinvointipiste ei ole ainoa ilman ajanvarausta toimiva rokotuspaikka Salossa.

Saktaan ihmisten toivottiin menevän jo maanantaina, kun jonot alkoivat venyä.

– Ihmisiä pyrittiin ohjaamaan Saktaan, mutta aika monet halusivat tulla Linjuriin, kertoo Salon rokotuksista vastaava osastonhoitaja Riitta Ahlqvist Salon terveyskeskuksesta.

Hän sanoo, että Karjalankadulla sijaitsevassa entisessä Kaupan ja terveyden ammattiopistossa eli Saktassa on isot tilat verrattuna Linjurin hyvinvointipisteeseen.

Ilman ajanvarausta rokotuksia saa Salossa parhaillaan näistä kahdesta paikasta. Ensi viikolla määrä täydentyy vielä Perniön seurakuntatalossa olevalla rokotuspaikalla.

Ajanvarauksellakin pääsee rokotukseen. Rokotuspisteitä on kaikissa ennen kuntaliitosta olleissa kuntakeskuksissa, myös Salossa.

– Halikossa ajat ovat jo täyttyneet, Ahlqvist tiesi kertoa tiistaina päivällä.

Hän huomautti, että aikoja voi toki vapautua mahdollisten peruutusten vuoksi.

Kauhasen pariskunta ei halunnut varata aikaa erikseen, sillä heille sopi myös odottaa. Neljä vuotta sitten Helsingistä Saloon muuttanut eläkeläispari kertoi ottaneensa influenssapiikin nyt Salossa asuessaan vuosittain, mutta ei aiemmin.

Rokotevastaisia he eivät kuitenkaan ole, ja he ovat varanneet jo ajat kolmanteen koronarokotukseenkin.

– Menemme terveysviranomaisten ohjeiden mukaan, Pentti Kauhanen selitti.

Saloon kotiutuneet Kauhaset kehuivat rokotuksia odotellessaan vuolaasti uuden kotikaupunkinsa palveluja sekä itse Saloa. Saloon he muuttivat, koska tytär asuu Halikossa. Helena Kauhasen sukujuuret juontavat myös Halikkoon äidin puolelta.

Salossa Kauhaset ovat käyneet ahkerasti muun muassa teatterissa, kuntosalilla ja uimassa.

Harrastukset joutuivat katkolle koronan vuoksi. Teatterissa he ovat ehtineet jo käydä, mutta eivät ole vielä menneet uimahalliin tai kuntosalille. Tilalle on tullut pyöräily.

Henkilöllisyystodistus mukaan

Salon kaupunki ohjeistaa rokotuksiin tulevia seuraavasti:

Tule vain terveenä

Noudata turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa

Käytä kasvomaskia

Saavu varatulle ajalle mahdollisimman täsmällisesti

Ota mukaan henkilöllisyystodistus

Pukeudu helposti riisuttavaan paitaan

Rokotuksen jälkeen on syytä varautua odottamaan rokotuspaikalla noin 15 minuutin ajan.

Lähde: salo.fi

Rokotukset ilman ajanvarausta kolmessa paikassa

Influenssarokotukset voi hakea Salossa ilman ajanvarausta kolmesta eri paikasta: Linjurin hyvinvointipisteestä, Saktan rokotuspaikasta Karjalankadulta tällä ja ensi viikolla tai Perniön seurakuntatalolta ensi viikolla.

Ajanvarauksen kautta olevia paikkoja on entisissä kuntakeskuksissa. Lisäksi rokotuksen voi saada muun terveyskeskuskäynnin yhteydessä.

Koululaiset ja opiskelijat voivat hakea rokotuksen oman koulun tai oppilaitoksen terveydenhoitajalta.

Influenssarokotteita varattu aiempaa enemmän

Influenssarokotusten suosio yllätti jo viime vuonna, jolloin rokotukset loppuivat kesken. Nyt rokotteita on aiempaa enemmän.

– Salossa on 18 500 rokotetta, Riitta Ahlqvist kertoo.

Määrä on reilusti yli tuhat enemmän kuin vuosi sitten. Rokotteita annetaan niin kauan kuin niitä riittää.

– Tosi hyvä, että ihmiset hakevat rokotteen. Se on tärkeää nyt, kun korona jyllää, hän muistuttaa.

Vielä influenssaepidemia ei ole rantautunut Suomeen, mutta Ahlqvist arvioi, että rokotesuoja on tarpeen jo joulun tietämissä.

Ahlqvistin mukaan oikeutta saada maksutta influenssarokotus on tiukennettu niillä, jotka hakevat rokotusta iäkkäiden läheistensä tai muiden vakavalle influenssalle alttiiden läheistensä takia. Edellytys on, että rokotettava on näiden kanssa tekemisissä kasvotusten viikoittain.

– Aiemmin tähän suhtauduttiin väljemmin, mutta nyt on esimerkiksi asuttava samassa taloudessa, hän selittää.

Influenssarokotuksen saavat maksutta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, raskaana olevat naiset, 65 vuotta täyttäneet, puolesta vuodesta kuuteen vuotta vanhat lapset, sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri sekä varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset.

Mikäli haluaa influenssarokotuksen eikä kuulu maksutta rokotuksen saaneiden ryhmään, rokotuksen saa myös terveyskeskuksen kautta.

– Omalta terveysasemalta saa reseptin, Ahlqvist neuvoo.

Hän sanoo, että itse rokottaminen ei maksa julkisella puolella mitään. Rokotteen kanssa voi myös mennä ilman ajanvarausta oleviin rokotuspaikkoihin.

Pistettävä influenssarokote maksaa apteekissa noin 15 euroa.

Influenssarokotusta voi hakea myös yksityiseltä terveysasemalta.