Intohimona tankotanssi – voimaa ja notkeutta vaativa laji on somerolaiselle Adeliina Frankbergille urheilun lisäksi taidetta

Adeliina Frankberg pyörähtelee tangon ympärillä somerolaisessa kuntokeskuksessa MajuriMovessa.

Välillä Frankberg kuivaa pyyhkeellä tankoa ja näyttää kuvausta varten malliksi eri tankotanssiliikkeitä, kuten Iron-X:n ja Flying-K:n.

Maallikon silmiin tankotanssi näyttää vaikealta ja erityisesti raskaalta. Somerolainen Frankberg tuntuu olevan kuitenkin kuin kotonaan kieppuessaan tangossa.

– Tankotanssi vaatii voimaa ja notkeutta. Lavalla täytyy osata esiintyä ja eläytyä. Ja myös temppuja pitää osata tehdä, 18-vuotias Frankberg kuvailee.

Tankotanssi on ennen kaikkea liikuntamuoto, mutta lajissa myös kilpaillaan.

Onko tankotanssi sinulle urheilua?

– On urheilua, mutta samalla myös taidetta, Frankberg pohtii.

Frankberg on tankotanssin tuore SM-hopeamitalisti aikuisten sarjassa. Vuosi sitten junioriluokassa Frankberg saavutti pronssia.

– Totta kai kulta oli ykköstavoite, mutta olen tyytyväinen, kun pääsin mitaleille.

”Tykkään siitä, että jokaisella tunnilla voi oppia uuden tempun.”

Arvostelulajissa Frankberg keräsi finaalissa 120,387 pistettä. Mestaruuteen tanssinut vantaalainen Saara Portaankorva saalisti karsinnassa SE-pisteet 128,100 ja varmisti SM-kullan pistein 127,800.

– Saaran esiintyminen oli vahvaa ja varmaa. Itselleni tuli pikku virheitä, joista menetin pisteitä. Staattisella tangolla onnistuin hyvin, mutta spinnitangolla oli hieman vaikeuksia, sanoo Frankberg, jonka esityksen musiikki oli Prinsessa Ruususesta.

Frankberg ihastui tankotanssiin viisi vuotta sitten, kun hän näki lajia sosiaalisessa mediassa. Sen innoittamana hän aloitti harjoittelun Loimaalla. Somerolla MajuriMovessa lajia on voinut harrastaa vuoden päivät.

Lisäksi reilun vuoden ajan Frankberg on päässyt harjoittelemaan Helsingissä Oona Kivelän alaisuudessa.

– Oona kysyi minulta, haluanko tulla hänen harjoitusryhmäänsä. Vastasin, että todellakin haluan, kolme kertaa viikossa Helsinkiin autoileva Frankberg naurahtaa.

Kivelä, 38, on Suomen tunnetuin tankotanssija ja lajin nelinkertainen maailmanmestari.

Kivelä myös voitti lajin ensimmäiset Suomessa pidetyt SM-kisat vuonna 2010. Tuolloin SM-kisat järjestettiin helsinkiläisravintola Virgin Oilissa. Lajin arvostuksen kasvusta kertoo jotain se, että tämän vuoden SM-kisojen pitopaikkana oli Jyväskylän monitoimitalo.

– En ole kohdannut ennakkoluuloja. Olen nuorena lähtenyt urheilun kautta tähän lajiin, Frankberg sanoo.

Frankbergin lisäksi muun muassa myös naisten sarjan mestari Portaankorva sekä pronssille sijoittunut helsinkiläinen Jasmin Läspä harjoittelevat samalla salilla Helsingissä.

– Meillä on superhyvä henki ja tosi hauskaa keskenämme. Olemme kuin iso perhe, Frankberg kuvailee.

Helsingin tankotanssisali on päivitetympi versio Someron salista.

– Siellä on melkein viisi metriä korkeat tangot ja tosi iso akrosali. Harjoittelemme samalla lattia-akrobatiaa.

Tankotanssin liikkeitä on satoja erilaisia. Frankberg ei edes osaa sanoa, kuinka paljon niitä on.

– Tykkään siitä, että jokaisella tunnilla voi oppia uuden tempun, hän kertoo.

– Kisoissa ilmoitetaan kymmenen pakollista liikettä viidestä eri kategoriasta: voimaliikkeet, notkeusliikkeet, dynaamiset temput sekä pyörivän tangon ja staattisen tangon liikkeet.

Liikkeet näyttävät osin hurjiltakin, mutta Frankberg ei sano pelkäävänsä.

– Jos uusi temppu on vaativa, valmentaja on vieressä varmistamassa harjoituksissa. Uudet temput vaativat monia toistoja ennen kuin ne uskaltaa ottaa kisavetoon. Varsinkin dynaamisissa tempuissa, joissa mukana on voltteja.

”Vähän harmittaa, että MM-kisat jäävät väliin.”

Frankberg myöntää, että tankotanssi vie ajoittain kehon äärirajoille.

– Laji on niin hauska, että rankkuuden unohtaa. Mutta onhan se rankkaa, kun kisoissa neljä minuuttia pitää roikkua tangossa, sanoo Frankberg, joka käy lisäksi Turussa balettitunneilla pari kertaa viikossa.

Tankotanssi on ainakin toistaiseksi varsin naisvoittoinen laji. Jyväskylän SM-kisojen miesten sarjassa oli tasan yksi osallistuja.

– Mielestäni kuka tahansa voi aloittaa tankotanssin, eikä kehotyypilläkään ole väliä.

Tankotanssikisoissa yhtenä osana suorituksen lisäksi on myös huoliteltu ulkonäkö. Tuomarit arvostelevat sitä, kuinka hyvin asu sopii esityksen teemaan.

– Kisa-asuni teetettiin ompelijalla. Lisäksi meikkaaja ja kampaaja olivat kaikkien käytettävissä SM-kisoissa. Kisa-asun kustannukset riippuvat, kuinka paljon niihin tulee timantteja, mutta kyllä se ainakin 200 euroa maksaa, Frankberg laskee.

SM-hopeamitalistina Frankbergilla avautui sauma lähteä joulukuussa tankotanssin MM-kisoihin Italiaan, mutta vielä tänä vuonna häntä ei nähdä kansainvälisissä ympyröissä.

– Vähän harmittaa, että MM-kisat jäävät väliin. Syksy on kuitenkin ollut rankka ylioppilaskirjoitusten takia. Lisäksi samalla treenasin todella paljon SM-kisoihin. Ja keväällä odottaa toinen kirjoitussessio, Someron lukiolainen kertoo.

Tulevaisuudessa Frankberg haluaisi muuttaa Helsinkiin.

– Treenit olisivat siten lähempänä ja jos sieltä irtoaisi opiskelupaikka, olisi se siistiä. Tankotanssissa olisi unelmana päästä MM-kisoihin ja menestyä siellä. Uskon, että joka tapauksessa tankotanssi on minulle elinikäinen harrastus, Frankberg hymyilee.

Tankotanssi on yksi ensi kesän Salon SM-viikon lajeista

Tankotanssi on akrobatian, notkeuden, voiman ja esiintymiskyvyn yhdistävä urheilulaji, jossa kilpaillaan sekä yksilö- että parisarjoissa. Tankotanssia on opetettu Suomessa vuodesta 2007.

Kilpailuesityksen pituus on noin kolmesta neljään minuuttiin, ja urheilija arvioidaan pisteyttäen esityksen pakollisten liikkeiden vaikeustaso, tekninen suorituspuhtaus ja esityksen taiteellinen taso.

Tankotanssi liitettiin lajina Suomen Voimalajiliittoon vuonna 2015 ja samalla antidopingjärjestelmään. Suomen Tankotanssiliitto järjesti lajin ensimmäiset antidopingtoiminnan alaiset SM-kilpailut vuonna 2016.

Suomessa on järjestetty lajin MM-kisat 2019. Seuraavaksi MM-kisat pidetään Suomessa vuonna 2023 Jyväskylässä. Salossa järjestetään ensi kesän SM-viikon yhteydessä tankotanssin SM-kisat.

Lähde: Suomen Tankotanssiliitto ja Suomen Voimalajiliitto