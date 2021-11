Lukashenka: Valko-Venäjä valmis lennättämään siirtolaisia Saksaan

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka sanoo Valko-Venäjän pyrkivän palauttamaan maahan suurin joukoin saapuneet siirtolaiset takaisin kotimaihinsa.

Lukashenka sanoi, että Puolan rajalle kerääntyneitä siirtolaisia yritetään suostutella palaamaan kotiin.

– Mutta nämä ihmiset ovat hyvin itsepäisiä. Kukaan heistä ei halua palata, Lukashenka pahoitteli uutistoimisto Beltan mukaan.

Lukashenka sanoi myös, että Valko-Venäjä voisi toimittaa siirtolaiset ilmateitse Saksaan, jos Puola ei tarjoa ”humanitaarista käytävää.”

– Voinne lähettää heidät Müncheniin omilla koneillamme, jos tarvis, hän ehdotti.

Länsimaat ovat syyttäneet Valko-Venäjää siirtolaisten masinoimisesta Lähi-idästä EU:n rajoille. Valko-Venäjän hallinto on kiistänyt syytteet.

Lukashenka vakuutti, ettei Valko-Venäjä haluaa rajoilleen syntyneen siirtolaiskriisin kärjistyvän konfliktiksi.

– Se olisi meille haitaksi.

EU-maiden ulkoministerit ovat tänään koolla Brysselissä. Ministerien asialistalla on Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisi. Kokouksessa keskustellaan muun muassa uusista pakotteista Valko-Venäjää vastaan. Lukashenka sanoi Valko-Venäjän vastaavaan mahdollisiin lisäpakotteisiin.

Irak järjestää paluulennon torstaina

Irakin hallitus järjestää paluulentoja niille kansalaisilleen, jotka haluavat vapaaehtoisesti palata kotimaahansa Valko-Venäjältä. Asiasta kertoi maan ulkoministeriön tiedottaja Ahmed al-Sahaf.

Ensimmäinen lento järjestetään torstaina. Irak kertoi jo viime viikolla ottavansa vastaan vapaaehtoisesti palaavat kansalaisensa.

Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on jumissa tuhansia EU:n alueelle pyrkiviä ihmisiä, joista monet ovat Irakista ja suuri osa kurdeja. Irakin viranomaisten mukaan 571 Irakin kansalaista on ilmoittanut haluavansa palata kotimaahansa.

Tiedot rajaseudulle jumiin jääneiden ihmisten määrästä vaihtelevat. Valko-Venäjä on puhunut paristatuhannesta ihmisestä, Puola arvioi rajalla olevan 3-4 000 ihmistä.

Useat lentoyhtiöt ovat lakanneet myymästä irakilaisille, syyrialaisille ja jemeniläisille lentolippuja Valko-Venäjälle. Monet EU:n alueelle pyrkivät ovat sen jälkeen lentäneet Minskiin kiertoteitä, esimerkiksi Turkin tai Egyptin kautta. Turkki kielsi perjantaina kyseisten maiden kansalaisia lentämästä Valko-Venäjälle omilta kentiltään.

Valko-Venäjän valtiollinen lentoyhtiö Belaviailmoitti sunnuntaina, ettei se maanantaista lähtien enää päästä syyrialaisia, irakilaisia, jemeniläisiä eikä afganistanilaisia lennoilleen Dubaista Minskiin.

STT

