Irlantilaisgolffari Maguire teki uuden rataennätyksen LPGA-kiertueen Yhdysvaltain kilpailun avauskierroksella – Suomen Castren kolme alle parin

Irlantilaisgolffari Leona Maguire nappasi kärkipaikan naisten LPGA-kiertueen Yhdysvalloissa pelatun kilpailun avauskierroksen jälkeen. Samalla Maguire teki uuden rataennätyksen, selvittäessään radan 62 lyönnillä eli kahdeksan alle parin.

Maailmanlistan 46. sijalla roikkuva 26-vuotias ennätysnikkari Maguire kuvailee kierroksen olleen varsin stressitön.

Floridan Belleairissa sijaitsevalla Pelican Clubilla käydyn kilpailun ensimmäisellä kierroksella Maguire varmisti kahden lyönnin johdon maailmanlistalla neljäntenä olevaan Etelä-Korean Kim Sei-youngiin. Eteläkorealainen luovi radan kuusi alle parin.

Jaetulla kolmannella sijalla on puolestaan seitsemän viisi alle parin pelannutta, joista kaikki ovat Japanin Nasa Hataokaa lukuun ottamatta yhdysvaltalaisia. Joukossa on muun muassa maailmanlistan ykkönen Nelly Korda.

Neljä alle parin tulokseen pääsi vuorostaan neljä golffaria.

Suomalaisgolffari Matilda Castren taas selvitti avauskierroksen tuloksella 67, mikä on kolme alle parin. Castrenin kanssa samaan tulokseen jaetulle 14. sijalle ylsi kahdeksan pelaajaa. Castren on maailmanlistalla sijalla 50.

STT

Kuvat: