Israel kieltää ulkomaalaisten matkailijoiden saapumisen maahan omikronmuunnoksen vuoksi

Israel kieltää valtaosin kaikkien ulkomaalaisten matkailijoiden saapumisen maahan, kertoo Haaretz-lehti. Syynä on koronaviruksen uusi omikronmuunnos.

Maahan saapuminen kielletään joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kielto on uutistoimisto Reutersin mukaan voimassa ainakin kaksi viikkoa.

Israel on tiettävästi ensimmäinen maa, joka sulkee rajansa kokonaan uuden variantin vuoksi.

Israelissa on todettu yksi uuden virusmuunnoksen aiheuttama tautitapaus Malawista saapuneella naisella. Uutta varianttia epäillään myös seitsemällä muulla ihmisellä maassa, mutta asiaa ei ole vielä vahvistettu.

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-s-covid-cabinet-weighs-travel-restrictions-digital-tracking-as-omicron-looms-1.10420085

STT

