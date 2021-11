Israelilainen sotilastuomioistuin tuomitsi avustustyöntekijän yli vuoden vankeuteen

Israelilainen sotilastuomioistuin on tuominnut espanjalaisen avustustyöntekijän 13 kuukauden vankeuteen. Avustustyöntekijä tuomittiin militantin palestiinalaisjärjestön laittomasta rahoittamisesta.

Nainen oli työskennellyt terveysalan työntekijöiden liitolle (UHWC), jonka toiminnan Israel kielsi Länsirannan valloitetulla alueella vuonna 2020. Israelin mukaan järjestö on kytköksissä militanttiin Palestiinan vapautuksen kansanrintamaan.

Nainen on juristinsa välityksellä kiistänyt syytökset.

STT

Kuvat: