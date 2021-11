Itävalta aloittaa tänään rokottamattomia koskevan koronasulun – rajoituksia rikkovat voivat saada 500 euron sakon

Itävalta aloittaa tänään ensimmäisenä EU:ssa maanlaajuisen koronasulun, joka koskee vain rokottamattomia. Asiasta kertoi Itävallan liittokansleri Alexander Schallenberg.

Noin 65 prosenttia Itävallan liki yhdeksästä miljoonasta asukkaasta on rokotettuja. Lukema on hieman alle EU:n keskimääräisen rokotuskattavuuden, joka on 67 prosenttia.

Itävallan tartuntatilanne on pahentunut viime aikoina ja uusien päivittäisten tartuntojen määrä on noussut tällä viikolla ennätyskorkealle.

Tähän mennessä Itävallassa on kirjattu noin 11 700 koronaan liittyvää kuolemaa. Lauantaina uusia tartuntoja ilmoitettiin ennätyksellisesti yli 13 000.

Tänään alkava sulku koskee käytännössä niitä yli 12-vuotiaita, joita ei ole joko rokotettu tai jotka eivät ole tuoreeltaan parantuneet tartunnasta. He saavat poistua kotoaan vain kuntoilua, välttämättömien ostosten tekemistä tai terveydenhuoltoon hakeutumista varten.

Rajoituksia rikkovat voivat saada 500 euron sakon. Ne, jotka kieltäytyvät tarjoamasta todisteita rokotuksesta tai tuoreeltaan tartunnasta toipumisesta, voivat saada tätäkin isomman sakon maksettavakseen.

Koronasulkua valvotaan seuraavien kymmenen päivän aikana satunnaistarkastuksin. Hallinnon mukaan asiaa tarkastellaan uudelleen tämän jälkeen.

Sadat vastustivat rajoituksia

Sadat kokoontuivat sunnuntaina Wienissä Schallenbergin kanslian ulkopuolelle osoittamaan mieltään rajoituksia vastaan. Mielenosoittajat muun muassa heiluttivat banderolleja, joissa luki ”Ei pakkorokotukselle” ja ”Meidän kehomme, meidän vapautemme päättää”.

Perjantaina Itävalta ilmoitti, että rokotteet olisivat jatkossa terveydenhuollon henkilökunnalle pakollisia.

Uusien rajoitusten edellä rokottamattomilta on evätty pääsy jo ravintoloihin, hotelleihin ja kulttuuritapahtumiin, elleivät he voi näyttää toipuneensa tuoreeltaan koronatartunnasta.

Itävallan pääkaupungissa sääntöjä kiristetään entisestään ja yli 25 ihmisen tapahtumiin päästäkseen kaikkien tulee esittää myös koronatestitulos. Saman joutuu tekemään myös illalla baariin tai ravintolaan halajava.

Maanantaista lähtien pääkaupungista on tulossa myös ensimmäinen alue EU:ssa, jossa koronarokotteita tarjotaan 5-11-vuotiaille lapsille rokotuskeskuksessa.

Euroopan lääkevirasto EMA ei ole vielä antanut hyväksyntäänsä yhdellekään tälle ikäryhmälle suunnatuista rokotteista. EU:n jäsenmaat voivat kuitenkin antaa rokotuksia kansanterveydellisessä hätätilanteessa.

Hollannissa ainakin kolmen viikon sulku

Uusien koronarajoitusten asettamista on harkittu myös muissa Euroopan maissa, eikä Itävalta ole ainoa rajoitustoimista jo ilmoittanut EU-maa.

Hollannissa pääministeri Mark Rutte ilmoitti perjantaina ainakin kolmen viikon osittaisista sulkutoimista. Rajoitukset kohdistuvat muun muassa ravintoloihin, kauppoihin ja urheilutapahtumiin.

Rutten ilmoituksen jälkeen mielenosoittajat lähtivät kadulle Haagissa rajoituksia vastustamaan, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Poliisi ampui mielenosoittajia vesitykillä sen jälkeen, kun väkijoukosta oli alettu heittää poliiseja kohti kiviä ja ilotulitteita.

