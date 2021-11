Jallow pisti ennätyksiä uusiksi ja oli viides EM-finaalissa: ”Tässä iässä ja näillä ajoilla ei joka päivä tehdä ennätyksiä”

Mimosa Jallow ui Suomen toistaiseksi parhaan sijan Kazanissa kisattavissa uinnin lyhyen radan EM-kisoissa, kun hän oli viides 50 metrin selkäuinnin loppukilpailussa perjantai-iltana. Aika 26,33 oli uusi Suomen ennätys ja Jallowille illan toinen SE.

Kisan voitti Hollannin Kira Toussaint ajalla 25,79. Ranskan Analia Pigree oli hopealla ajalla 26,08, ja EM-pronssin otti Hollannin Maaike de Waard ajalla 26,11. Jallowin edelle ehti myös Italian Silvia Scalia ajalla 26,18.

Tuntia ennen finaaliuintia Jallow kellotti 100 metrin selkäuinnissa Suomen ennätyksen 57,23 ja eteni lauantaiseen EM-finaaliin välierien neljänneksi parhaana. Sekä satasella että viidelläkympillä Jallow paransi omissa nimissään olleita Suomen ennätyksiä, satasella 0,28 sekunnilla ja viidelläkympillä 0,05 sekunnilla.

– 50 metrin finaali tuntui todella hyvältä ja uinti tuntui vahvalta. Ei tullut sählättyä ja tunsin jo uidessa, että nyt tulee hyvin. Ponnistukseen jäi vielä toivomisen varaa, mutta tiedän ainakin, mistä parantaa, Jallow kommentoi Uimaliiton Twitterissä.

– 100 metriä oli myös tosi hyvä. Vauhtia kyllä löytyy, vaikka pikkusen hyytyi viimeiselle piikille. Lauantaiseen finaaliin lähden hyvillä fiiliksillä. Lyhyt rata ei ole ollut minun vahvuuteni ja alun 15 metriä on ollut heikoin. Nyt se on hyvällä tasolla. Tässä iässä ja näillä ajoilla ei joka päivä tehdä ennätyksiä, niin on hienoa, että tällä tasolla voi parantaa.

Lotta Upanne oli 100 metrin selkäuinnin välierien kymmenes ajallaan 58,12. Laura Lahtinen sijoittui 14:nneksi 100 metrin perhosuinnin välierissä. Lahtinen ui ajan 59,20, jolla hän jäi EM-finaalipaikasta 1,65 sekuntia.

https://twitter.com/uimaliitto

Janne Lehikoinen

STT

Kuvat: