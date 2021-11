Hulkko ui 100 metrin rintauinnin EM-finaaliin Kazanissa, Kivirinta ennätysvauhdissaan

IIda Hulkko pääsee keskiviikkona tavoittelemaan mitalia lyhyen radan EM-kilpailuissa, kun hän kisaa naisten 100 metrin rintauinnin finaalissa Kazanissa. Tiistain välierissä Hulkko oli venäläisaltaassa kuudenneksi paras ajalla 1.05,00.

Välierien nopein oli Italian Arianna Castiglioni ajalla 1.04,31. Välierien kolmossijasta Hulkko jäi 0,36 sekuntia.

– Huomattavasti parempi uinti kuin aamulla. Edelleen on ongelmia saada kropasta kaikki irti ja haasteita pitää teknisesti uinti kasassa, Hulkko kommentoi Uimaliiton Twitter-tilillä.

Hulkon satasen ennätys lyhyellä radalla on 1.04,41 viime vuoden keväältä.

– Tahtoa on kovasti, ja parempaan päin mennään, Hulkko arvioi.

Sadan metrin rintauinti on Hulkon kakkoslaji EM-kisoissa. Päämatka 50 metrin rintauinti alkaa alkuerillä lauantaina.

Hulkon tavoin Tampereella harjoitteleva Veera Kivirinta oli välierien 11:s ennätysajallaan 1.05,44. Neljän vuoden takainen ennätys parani 0,55 sekuntia. Kivirinta oli uinut aiemman ennätysaikansa 1.05,99 vuonna 2017.

Kivirinta oli tyytyväinen EM-viikkonsa aloitukseen.

– Aloitus oli reipas, ja se verotti toiselta finstalta (50 metriltä). Minun on pakko aloittaa tosi lujaa, muuten siitä ei tule mitään. Olen todella tyytyväinen, ja ennätyskin parani reilusti, Kivirinta kommentoi Uimaliiton Twitter-tilillä.

Jallow tähyää loppuviikkoon

Mimosa Jallow karsiutui 50 metrin vapaauinnin finaalista, kun hän jäi välierien 16:nneksi ajalla 24,81. Aamun alkuerissä Jallow ui kaksi altaanmittaa kuusi sekunnin sadasosaa nopeammin kuin illan välierissä.

– Ei tuntunut niin vahvalta kuin aamulla, mutta toisaalta kierroksia oli enemmän. Käännös tuli vähän kaukaa, mutta uinti tuntui vähän sähäkämmältä. Tosi hyvä, että sain hyviä startteja tähän kisojen alkuun. Kisojen loppumatkat ovat sitten enemmän päälajeja, Jallow kommentoi Uimaliiton Twitterissä.

Jallow kilpailee Kazanissa myös 50 metrin selkäuinnissa, 100 metrin selkäuinnissa ja 50 metrin perhosuinnissa.

Naisten lyhyellä vapaauintimatkalla välierien nopein oli Ruotsin supertähti Sarah Sjöström ajalla 23,37.

Kaija Yliniemi

STT

