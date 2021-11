Jämerästä pakista tuli periksiantamaton johtaja

Kari Harila teki sen, mistä moni urheilija haaveilee. Hän siirtyi onnistuneesti ammattiurheilijasta yritysjohtajaksi.

– Tavoitteellisuus ja kurinalaisuus, työnteon arvostaminen ja paineensietokyky, luettelee Kari Harila menestyksekkäältä jääkiekkouraltaan tuomia arvoja yritysjohtamiseen.

Vuoden 2000 Suomen mestaruuteen lopettanut Harila pääsi TPS:n paidassa peräti kuusi kertaa saunottamaan legendaarista Kanada-maljaa. Harila oli Tepsin 1990-luvun kultaisten vuosien runkopelaaja, jämerä pakki joka ei maaleilla juhlinut vaan hoiti oman ruutunsa puolustajana niin ettei juhlinut vastustajakaan.

HALIKKOLAISEN TK-Teamin toimitusjohtajana lätkävuosina ammennetuista opeista on ollut hyötyä, varsinkin koronavuoden aikana. Harila allekirjoittaakin tiettyyn mittaan asti klassisen väittämän siitä, että kun on kerran urheillut huipulla ja elänyt ammattilaisurheilijan arkea, myöhemmässä elämässä oikeastaan mikään ammatillinen haaste ei ole ylitsepääsemättömän vaikea.

– Urheilu vaatii täyttä omistautumista, mutta työelämä harvemmin. Siirtymävaihe urheilijasta uran jälkeiseen elämään on toki monelle vaikea, hän sanoo.

Kari Harilan mukaan urheilussa tulee silloin tällöin isoja palkintoja, mutta työelämässä pieniä palkintoja pitkin matkaa. Keväisin ei pääse nostelemaan pokaaleja ja kiertämään kaupunkia juhlittuna sankarina, vaan pitää nauttia päivittäisistä onnistumisista ja joskus lähes huomaamattomistakin pikku palkinnoista matkan varrella.

– Onnistumisen ja epäonnistumisen välinen frekvenssi on urheilussa ihan erilainen kuin työelämässä.

Muuan kiekkokaukaloissa hankittu ominaisuus on kantanut läpi elämän: – Periksiantamattomuus. Loppuun asti katsotaan.

SM-LIIGAKAUKALOIDEN ja Malmössä pelattujen Ruotsin-kausien aikana Harila luki itsensä kauppatieteiden maisteriksi. Nuoren ekonomin työura alkoi Pandan ja Felixin kaltaisissa isoissa yrityksissä, joista tie vei toimitusjohtajaksi Halikkoon.

TK-Teamissa hän arvostaa pienen firman yrittäjähenkisyyttä. Samalla se tarkoittaa sitä, että toimitusjohtajan toimenkuva laaja eikä rajoitu vain asiakaspalavereissa istumiseen.

– Isommissa yrityksissä toiminta oli paljon rajatumpaa.

LÄTKÄELÄMÄÄ Kari Harila muistelee lämmöllä, mutta toteaa samaan hengenvetoon, ettei ole koskaan haikaillut takaisin kaukaloihin tai edes niiden äärelle. Pelaamisen tilalle ei tullut valmentamistakaan, kun työura vei miehen mennessään. Enää eivät edes höntsäpelit kuulu Harilan viikko-ohjelmaan.

– Tepsin pelejä käyn silloin tällöin katsomassa, sanoo muutaman vuoden seuran hallituksessakin istunut Harila.

Muuan kiekkokaukaloissa hankittu ominaisuus on kantanut läpi elämän ja edistänyt lätkän jälkeistä ammatillista uraa:

– Periksiantamattomuus. Loppuun asti katsotaan.

PILARITAULUJA Britanniaan, kirjoitusseiniä Saudi-Arabiaan, akustiikkatuotteita Suomeen –TK-Teamin tuotetasortimentti on avara ja toimintakenttä puoli maailmaa, sillä halikkolaisyritys on yksi oman alansa pioneereista koko Euroopassa.

Suomessa TK-Team on omalla alallaan selkeä markkinajohtaja.

– Tarjoamme Suomeen, Baltiaan ja Iso-Britanniaan esityskalusteita julkisiin tiloihin ja toimistoihin, kuuluu toimitusjohtajan Kari Harilan kymmenen sekunnin ”hissipuhe” ja yritysesittely.

– Akustiikkatuotteet ovat olleet mukana kymmenen vuotta, mutta viimeisen kolmen vuoden aikana niiden osuus on voimakkaasti kasvanut. Kun toimistossa tai julkisessa tilassa muut asiat ovat jo kunnossa, aletaan miettiä myös akustointia, kertoo Harila.

TK-Teamin asiakkaita ovat rakennusliikkeet, mutta myös jälleenmyyjät sekä toimistotarvikeliikkeet. Harilan mukaan firmalla on myös suoria yritysasiakkaita.

BISNEKSEN erityisluonteeseen kuuluvat kertaluontoiset hankkeet ja laaja asiakaspohja.

– Enemmistö liiketoiminnasta on projektikauppaa julkisiin kohteisiin. Asiakasmäärä on valtava, puhutaan tuhansista. Meillä ei ole vain yhtä isoa asiakasta.

TK-Teamin tuotanto sijaitsee Virossa ja varasto sekä pääkonttoritoiminnot Halikossa. Britanniassa on myyntikonttori, joka palvelee lähinnä englantilaisia yliopistoja.

Työntekijöitä TK-Teamilla on yhteensä 40. Heistä yli puolet toimii Viron tehtaalla. Halikon Iilikenmäellä työskentelee toistakymmentä tk-teamilaista.

Ensi vuonna TK-Team täyttää pyöreät 50 vuotta, sillä yhtiön tausta ulottuu legendaariseen salolaiseen Koulukalustoon, josta aikanaan erityi TK-Team.

KARI HARILA on johtanut firmaa keväästä 2018 alkaen. Kasvuvauhti on ollut hyvää ja kannattavuus säilynyt, mutta koronapandemia ei ole päästänyt TK-Teamiakaan helpolla. Brittimarkkinoilla jarrua on painanut lisäksi Brexit.

– Ihan hyvin on pärjätty. Volyymi on jonkin verran laskenut ennen kaikkea toimistopuolella. Tyytyväinen pitää silti olla, vaikka korona onkin aiheuttanut ylimääräisiä haasteita.

Toimitusketjut ovat Harilan mukaan aiheuttaneet ajoittain päänvaivaa, sillä ihan kaikkia materiaaleja ja komponentteja ei ole ollut joka hetki saatavilla. Hän on kuitenkin iloinen, että hankalista pandemia-ajoista selvittiin ilman irtisanomisia ja nyt näyttää pikemminkin siltä, että päästään rekrytoimaan lisää väkeä.

– Näen, että palaamme kohti normaalia. Toimistopuoli on lähtenyt elpymään. Lähitulevaisuudessa tarkoitus ei ole ainakaan kutistua, vaan kasvaa mutta hallitusti. Korona on tietysti hidastanut vauhtia, mutta olemme kannattava yritys ja pysymme kannattavana, Kari Harila sanoo.

Tänä vuonna TK-Team-konserni tekee liikevaihtoa noin kuusi miljoonaa euroa. Harila iloitsee kokonaan uusien suuntien avautumisesta ja mainitsee, että viime vuoden lopulla syntyi merkittävä kauppa aivan uuteen markkinaan kun Salon Halikosta toimitettiin iso erä kirjoitusseiniä saudiarabialaiseen yliopistoon.