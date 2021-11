Ikääntyvä taparikollinen kierteli murtokeikoilla Salosta Merikarvialle, jäi kiinni ja tuomittiin. Murretusta kassakaapista löytynyt dna riitti näytöksi hovioikeudelle. Syytetty yritti väittää, että dna oli päätynyt rikospaikalle hänen käsineissään jonkun muun toimesta.

– Vastaajien tyypillisin selitys on aina se, ettei dna voi olla heidän, aluesyyttäjä Kimmo Virtanen Länsi-Suomen syyttäjänvirastosta hymähtää.

Salolainen varas yritti puolestaan sälyttää syyn sormenjäljistään ”jonkun turkulaisen” kontolle, vaikka murtopaikalta löytyneessä jätesäkissä oli vain hänen omia sormenjälkiään. Oikeus ei uskonut tätäkään tarinaa.

– Dna ja sormenjäljet ovat tärkeimmät ja tehokkaimmat työkalut löytää rikoksentekijä, joka ei ole tiedossa, keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion johtaja Erkki Sippola toteaa.

Syyttäjälle sormenjäljet ja dna-tahranäytteet voivat välillä olla ainoa näyttö, jos rikoksentekijää ei ole saatu kiinni verekseltään eikä todistajia ole.

Kiinteistönhoitaja huomasi helmikuisena aamuna Salossa, että Turuntiellä sijainneen liikkeen ulko-oven lasi oli rikottu. Aukko oli niin iso, että siitä oli mahtunut menemään sisälle. Murtovaras oli vienyt myymälästä yli 3 700 euron arvosta tavaraa.

Tekijästä ei ollut tietoa, mutta liikkeen lattialta löytyi jätesäkki, josta rikostutkijat saivat taltioitua sormenjälkiä. Näytteet lähetettiin analysoitavaksi Vantaalle rikostekniseen laboratorioon, jonka sormenjälkirekisterissä on noin 400 000 rikoksesta epäillyn sormenjäljet.

Kaksitoista jätesäkistä saatua sormenjälkeä toi rekisteristä osuman. Kaikki sormenjäljet kuuluivat kolmekymppiselle salolaismiehelle, jonka toistuvia väkivalta- ja omaisuusrikoksia poliisi on joutunut selvittämään Salossa jo toistakymmentä vuotta.

Mies kiisti liikemurron ja sanoi, etteivät sellaiset kuulu hänen tapoihinsa. Kuulusteluissa mies muisteli antaneensa jätesäkin jollekin, kun hänen kotonaan oli ollut porukkaa ryypiskelemässä. Myöhemmin hän muisti, että se olisi ollut ”joku turkulainen”.

Rikosteknisen laboratorion lausunto oli syyttäjän ratkaiseva todiste, kun Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsitteli juttua tänä syksynä. Tuomio varkaudesta tuli viime viikolla.

Käräjäoikeus ei uskonut, että mies ”olisi antanut jätesäkin jollekin turkulaiselle miehelle, jonka nimeä hän ei muista ja että tämä mies olisi murtautunut joskus myöhemmin liikkeeseen ja jättänyt jätesäkin sinne”.

Rangaistus on ehdollista vankeutta. Myymälästä varastetut tuotteet jäivät kateisiin.

Keskusrikospoliisin rikostekninen laboratorio analysoi viime vuonna ennätykselliset 37 000 dna-tahranäytettä ja sormenjälkeä. Osumia tuli yli kolmetuhatta, ennätys sekin.

– Kasvu on jatkunut kymmenen viime vuotta, Erkki Sippola sanoo.

Rikollisuus sinänsä ei ole lisääntynyt, mutta teknisen tutkinnan merkitys on korostunut.

”Poliisi kerää rikospaikoilta dna:ta jo enemmän kuin sormenjälkiä”, Salon Seudun Sanomat uutisoi marraskuussa 2008. Tuolloin dna-rekisterissä oli näyte 75 000 ihmisestä. Nyt rekisteriin on tallennettuna tiedot jo lähes 200 000 rikoksesta epäillystä.

– Dna-teknologiassa tehdään koko ajan asioita tarkemmin, nopeammin ja halvemmalla. Kehitys on huikeaa, Sippola sanoo.

Näytteenotto käy tavalliselta poliisipartiolta, joka saapuu rikospaikalle ensimmäisenä.

Osuma dna- tai sormenjälkirekisterissä ei tee ihmisestä syyllistä, mutta se auttaa poliisia suuntaamaan tutkintaa.

– Pelkkä dna voi riittää, jos näyte on taltioitu paikasta, jonne se ei ole voinut joutua sattumanvaraisesti eikä millään järkevällä tavalla, rikosylikonstaapeli Jyri Juti Lounais-Suomen poliisista kertoo.

Ovenkahvasta taltioitu näyte voi olla näytön kannalta hankalampi, jos siihen on sekoittunut kahden tai kolmen ihmisen dna:ta.

– Siinä on aina riski, että oven avannut henkilö on voinut aikaisemmin esimerkiksi kätellä toista henkilöä, jonka dna:n hän on sitten siirtänyt ovenkahvaan.

Suurin osa dna-näytteistä kerätään erilaisissa omaisuusrikoksissa.

– Sormenjälki on edelleen vahva työkalu ja joskus jopa dna:ta parempi. Kovan luokan ammattilaiset osaavat varoa kaikkien jälkien jättämistä, mutta vanha viisaus on, että jokainen kosketus jättää jäljen, laboratorionjohtaja Erkki Sippola muistuttaa.

Eläköitynyt korjaamoyrittäjä oli säästänyt Raumalla käteistä rahaa kassakaappiin, joka oli piilossa korjaamohallin pannuhuoneessa. Marraskuussa 2017 kassakaappi oli murrettu auki, ja sieltä oli viety 20 000 euroa.

”Rikospaikalta löytyi kahden ihmisen dna:ta”, Satakunnan Kansa uutisoi toukokuussa 2018.

Poliisin rikospaikkatutkijat olivat taltioineet kassakaapin kahvasta ja ovesta dna-tahranäytteet, joita keskusrikospoliisi kutsui lääpäisyjäljiksi. Ne riittivät näytöksi käräjäoikeudelle, joka tänä keväänä tuomitsi kaksi miestä törkeästä varkaudesta.

Syytetyt valittivat hovioikeuteen. Kaksikon mukaan dna-tunnisteet olivat päätyneet rikospaikalle heidän käsineissään jonkun muun toimesta.

Dna:n kulkeutuminen paikasta toiseen oli käräjäoikeuden mukaan sinänsä mahdollista, mutta ei uskottavaa. Miten joku olisi jättänyt murtopaikalla kahden muun ihmisen dna:ta, mutta ei omaansa, oikeus huomautti.

Näyttö riitti. Turun hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden tuomion viime viikolla.

Kaksikosta vanhempi – 62-vuotias taparikollinen – on kulkenut murtokeikoilla ympäri lounaista Suomea. Kesäkuussa kaksi vuotta sitten hän aloitti yöllisen kierroksensa Salon Meriniitystä.

Mies murtautui autokorjaamoon, väänsi toimiston oven auki sorkkaraudalla, mutta ei löytänyt mitään varastettavaa. Matka jatkui Lietoon ja Kaarinaan. Kummastakin löytyi kohteeksi liike, joiden kassalippaasta hän sai yhteensä 720 euroa.

Poliisi otti miehen kiinni vielä samana yönä takaa-ajon päätteeksi Turussa.

Tällä kertaa näytteitä ei tarvinnut ottaa – murtomies oli tallentunut valvontakameroihin. Hänen autostaan löytyi sorkkarautojen lisäksi muun muassa punainen lippalakki ja musta kommandopipo, joita hän oli käyttänyt Salossa.

Miehellä on aiempia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Hovioikeuden vahvistama uusin tuomio tuo taas toista vuotta lisää istumista.

Korona piti varkaita rajan takana

Tänä vuonna näyttää paljastuvan aiempaa vähemmän huumausainerikoksia ja omaisuusrikoksia. Muutos on huomattu myös keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa, joka tutkii rikospaikoilta taltioituja dna- ja sormenjälkinäytteitä.

Sekä näytteiden että rekistereistä tulleiden osumien määrä on pienentynyt selvästi viime vuodesta.

– Olemme miettineet, mistä tämä voisi johtua. Korona on luultavasti vaikuttanut kaikkein eniten. Ulkomaalaiset ammattirikolliset eivät ole päässeet koronarajoitusten takia Suomeenkaan, laboratorion johtaja Erkki Sippola sanoo.

Asuntomurtojen vähenemisessä voi näkyä myös se, että asukkaat ovat olleet tavallista enemmän kotona.