Johaug sai varmuutta kunnostaan Rukan pakkasladulla – Pärmäkoski jäi vain 0,4 sekuntia palkintosijasta ja jatkaa kotisaunaan

Norjalaistähti Therese Johaug palasi voittajaksi maastohiihdon maailmancupissa, sillä hän nousi kakkossijalta voittoon Rukan takaa-ajokilpailussa. Johaug ohitti eilisen voittajan Ruotsin Frida Karlssonin noin kuuden kilometrin kohdalla ja tuli maaliin 7,8 sekuntia ennen Karlssonia.

– Olen todella iloinen, että lähdin tänään ladulle, Johaug sanoi Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n haastattelussa maalialueella.

Kilpailuun valmistautuminen muuttui kimurantiksi, koska aamupäivälle aiottu kilpailu oli ensin vaarassa pakkasen takia, mutta sentään hiihdettiin iltapäivällä. Johaug arveli, että kisa kuitenkin varmisti kunnon kovuuden. Eilinen kakkossija oli aiheuttanut pientä epävarmuutta.

Krista Pärmäkoski hiihti valtaosan matkaa kärkikaksikon takana viiden naisen ryhmässä. Lopussa porukan vahvin oli Norjan Heidi Weng, joka hiihti kolmanneksi.

– Asumme täällä Heidin kanssa samassa asunnossa, joten hienoa, että hänkin ylsi palkintosijalle, Johaug sanoi.

Sarjoja ja ruokaa

Eilisestä sijalla parantanut Pärmäkoski oli kisan neljäs, kun maalikameran kuvan tarkastaminen varmisti hänen sijoituksensa. Tiukassa loppuvenytyksessä taakse jäi Yhdysvaltain Rosie Brennan.

– Ihan ok kiri lähti, mutta Heidi kampesi vähän kovempaa. Päällitasasella minulla kanttasi jalka. Mietin matkan varrella, miten jaksan vielä kaksi kierrosta, Pärmäkoski tuumi vauhdikkaan kilpailun päätteeksi.

Parin viikon kuluttua 31 vuotta täyttävälle Pärmäkoskelle Kuusamon hiihdot olivat lupaava kauden avaus. Viime kaudella hän hiihti cupissa parhaimmillaan viidenneksi henkilökohtaisilla matkoilla. Tänään palkintosija jäi vain 0,4 sekunnin päähän.

– Viikonlopun paras kisa minulta ja parasta hiihtoa. Oli vielä enemmän päällä kuin eilen, mutta eipähän tullut kylmä, Pärmäkoski sanoi.

– Jos olisi pitänyt kilpailla aamulla, olisin jättänyt väliin. Silloin oli 24 pakkasta. Ihmettelin hiihdetäänkö, mutta nyt oli aavistuksen lämpimämpi. Katsoin sarjoja ja kävin syömässä, hän avasi ajanviettoaan ennen myöhennettyä kisaa.

Sunnuntaina Kerttu Niskanen tuli pakkaskisasta maaliin yhdeksäntenä. Muut suomalaiset eivät yltäneet maailmancupin pisteille, sillä Eveliina Piippo oli 33:s ja Anni Alakoski 36:s. Anne Kyllönen keskeytti.

Kilpailusta jäi pois 13 hiihtäjää, muun muassa Johanna Matintalo, Jasmi Joensuu ja Vilma Nissinen.

Pärmäkoski kertoi hengittävänsä höyryä, että toipuu kilpailusta. Muutakin ”sulattelua” on luvassa.

– Puoliso laittaa saunan lämpiämään. Ehtii lämmitä hyvin, kun on kuuden tunnin ajomatka kotiin, Pärmäkoski viittasi hänen ja aviomies Tommi Pärmäkosken Kuortaneelle valmistuneeseen omakotitaloon.

Kaija Yliniemi, Petteri Ikonen

STT

