Joni Mäki kävi Lapissa virkistymässä – viime kaudella venäläisiä kiusannut hiihtäjä on valmis olympiakauteen

Maastohiihtäjä Joni Mäki sai viikonloppuna myönteisen signaalin kisavireeseen pääsemisestä Taivalkosken Suomen cupissa. Ajoitus on sopiva, koska maailmancup käynnistyy perjantaina Rukalla.

– Vähän meinasi mietityttää, kun en alkanut palautumaan edellisen korkean paikan leirin jälkeen. Oli tosi väsynyt fiilis Suomeen paluun jälkeen, Mäki myönsi maanantaina puhelimitse STT:lle ja kertoi myös pienestä selkävaivastaan, joka on ”saatu hallintaan”.

Lokakuussa Italian Val Senalesissa pidetyn leirin jälkeen järjestetyssä Hiihtoliiton mediatilaisuudessa Mäki painotti, että levon suhteen maltin pitää riittää.

– Hötkyilylle ei ole ollut sijaa tänä treenikautena.

Mäki oli tyytyväinen harjoituskauteensa ja myönsi korkean paikan leirien olleen raskaita. Tämä näkyi esimerkiksi testituloksissa, joissa heittely oli edellistä harjoituskautta suurempaa.

– Silloin olimme koko ajan kotimaassa. Homma pysyi hanskassa.

Rasituksiin pystyi varautumaan, mutta silti viimeisen leirin jälkeen laskeutumisen syvyys yllätti. Loppusyksyn ankeus ei auttanut asiassa.

– Kelit Vuokatissa eivät olleet parhaat, joten teki hyvää lähteä Lappiin viikoksi hiihtelemään rauhassa. Se auttoi paljon, Levillä hiihtänyt Mäki summasi tuoreet kokemukset.

Finaalit mielessä

Kakkossijat Taivalkosken perinteisen sprintissä ja 15 kilometrillä toivat varmuuden, että kuopasta on päästy pois.

– Viikonloppu näytti, että olen valmis taistelemaan Rukalla. En anna kavereille tasoitusta.

Mäen, 26, ajatukset ja tavoitteet ovat kauempana.

– Alkukauden isoin painotus on Lillehammerin ja Davosin vapaan sprintit, joista Davos tulee olemaan tärkeämpi.

Rukalla hiihdetään perinteisen sprintti, 15 kilometrin perinteinen ja 15 kilometrin vapaan kilpailu. Kahtena edellisenä vuonna Mäki on yltänyt siellä sprintin välieriin ja ollut 11:s.

Sprintin erikoismiehellä on selkeä tavoite maailmancupin lyhyisiin rykäisyihin.

– Lähden metsästämään finaalipaikkoja, mutta välierän kautta sinne pitää kammeta. Viime kaudella tuli 13. sijoja ja karvaita karsiutumisia välieristä.

Päämatka alleviivattu

Joukkuekilpailuissa Mäki on jo tehnyt kansainvälisen läpimurtonsa. Tammikuussa Salpausselällä hän ankkuroi Suomelle 4×7,5 kilometrin viestin kakkossijan. Mäen röyhkeästä hiihtotavasta kiihtynyt Venäjän Aleksandr Bolshunov huitoi suomalaista loppusuoralla sauvallaan ja taklasi nurin maalialueella.

Mäestä tuli hetkeksi kuumin suomalaishiihtäjä. Fonttikoko kasvoi helmikuussa, kun hän ja Ristomatti Hakola saavuttivat pariviestin MM-hopean. Mäki taivutti lopussa Venäjän Gleb Retivihin.

– Mitalilla on ollut positiivinen vaikutus. On mukava, että pystyn painottamaan ammattiurheilijan elämää vielä enemmän.

Mäen ensimmäinen arvokilpailujen 4×10 kilometrin viesti meni opiskeluksi, kun Suomi putosi mitalitaistelusta.

Helmikuussa Pekingin olympialaisissa Suomi tavoittelee viestimenestystä, mutta kvartettiin mielivän suksen pitäisi kulkea normaalimatkoillakin.

– Meillä on hyvää kilpailua ja potkimme toisiamme eteenpäin. Parhaat ovat toivottavasti viivalla ja voimme taistella mitaleista.

Pariviesti hiihdetään perinteisellä. Mäki povailee paikkoja Hakolalle ja Iivo Niskaselle.

– Aika lujaa joudun hiihtämään, että pääsisin joukkueeseen. Olympiasprintti hiihdetään vapaalla. Se on alleviivattu ja päämatkani.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: