Jori Tapio Kalliolan taide huutaa sanottavansa – Vuoden 2021 ITE-taiteilijan näyttely esillä Salon Galleria Kompuukissa

Lattialla makaa kauhistunut, kalmankalpea mies kivenmurikoiden keskellä. Miespololla on siivet, mutta ne ovat murtuneet.

– Se on Kivitetty. Koska tänä päivänä tykätään paljon sosiaalisessa mediassa kivittää ihmisiä. Väärinajattelija on kivitetty alas, toteaa veistoksen tekijä Jori Tapio Kalliola (s. 1968).

Kuolleiden idologioiden puu on synkkä. Mustasta puusta riippuu huutavia päitä ja mies, jonka käsi on kohonnut natsitervehdykseen.

– Oikeastaan kaikki ideologiat ovat jo syntyessään aika kuolleita. Eivätkä ne ole yleensä mitään kovin hyvää tuoneet maailmaan, Kalliola miettii.

Vuoden 2021 ITE-taiteilija Jori Tapio Kalliola miettii paljon, ja siitä saavat alkunsa myös hänen teoksensa.

– Minulla on tuoli, jossa istun ja funtsailen, ja siitä se syntyy. Ensin on aina idea, ja vasta sitten tulee muoto.

Kalliola haluaa, että katsojakin käyttää aivojaan itse – siksi hän ei yleensä anna töilleen nimiä. Muutamilla töillä on nimet, koska joissakin näyttelyissä niitä on vaadittu.

Nyt Kalliolan näyttely Orgastinen hysteria on saapunut Salon taitokeskuksen Galleria Kompuukiin, missä työt saavat olla esillä ilman rajoittavia otsikoita. Kalliolan teokset huutavat sanottavansa, ja pienessä näyttelytilassa huuto todella täyttää tajunnan.

– Töideni taustalla on ikuista olemassaolon pohdintaa ja ihmisyyteen liittyviä asioita, jotka ärsyttävät.

– Tarkoitus ei ole sisustaa keskiluokkalaisia olohuoneita. Ja eipä töitäni ole skandinaavisen sisustuksen huoneisiin juuri päässyt, Kalliola naurahtaa.

Näyttelyn nimiteos Orgastinen hysteria on Kalliolan viimeisimpiä töitä. Se on toinen esillä olevista tauluista, muut teokset ovat veistoksia. Teos kuvaa korona-aikaa.

– Päitä, jotka huutavat paniikkia, Kalliola kiteyttää.

– Olen niin kyllästynyt koronaan, ettei minua huvittaisi puhua siitä mitään. Keskustelu sen tiimoilta on ollut aika kiihottunutta. Länsimaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa elävät ihmiset ovat havahtuneet yhtäkkiä omaan kuolevaisuuteensa, kun tulee jotakin, jota ei pystykään äkkiä korjaamaan. Illuusio on mennyt rikki, kun kaikkea ei voikaan kontrolloida.

Raumalla syntynyt ja nykyään Hangossa asuva Kalliola on tehnyt taidetta teinivuosista asti. Jokapäiväistä siitä tuli kahdeksan vuotta sitten. Ammatiltaan Kalliola on muusikko.

– Kun lapset olivat pieniä, jouduin tekemään viikot kaikenlaisia hanttihommia ja viikonloput tein muusikon keikkoja. Kun ruuhkavuodet olivat ohi ja lapset kasvaneet, päätimme muuttaa Helsingistä Hankoon, missä elämä on halvempaa, ja keskittyä olennaiseen. Sieltä sain edullisesti hyvän verstaan, jossa aloin käydä joka päivä.

Kalliola arvioi, että hänellä on varastossa parisataa teosta, joista suurin osa on veistoksia. Uusia syntyy koko ajan. Kaikki työt on tehty kierrätysmateriaaleista, ja tärkein materiaali on puu. Materiaalin hän saa pääasiassa lahjoituksina.

Kalliola ei tee taidetta myyntiajatus edellä. Vahingossa hän tuli kuitenkin luoneeksi hittituotteen, joita voi nähdä myös Kompuukin katossa: korppeja.

– Alun perin tein korppeja osaksi yhtä teostani. Nyt voisin käyttää kaiken aikani tekemällä niitä.

Kalliola ei tee taidettaan näyttelyjä varten, mutta varsinkin kulunut vuosi on ollut niitä poikkeuksellisen täynnä, koska hänet valittiin Vuoden 2021 ITE-taiteilijaksi.

ITE-taide on suomalaista nykykansantaidetta, jonka tekijät ovat itseoppineita eli heillä ei ole taidealan koulutusta. ITE viittaa sanoihin ”itse tehty elämä”, ja ITE-taide onkin osa tekijänsä elämänpolkua.

Maaseudun Sivistysliitto on yli 20 vuoden ajan etsinyt itseoppineita taiteilijoita ja nostanut esiin heidän luovuuttaan. Lähes koko Suomi on jo kartoitettu, ja raumalaisjuurinen Kalliola ”löydettiin” vuosina 2019–2021 tehdyssä Satakunnan kartoituksessa. Kartoittamatta ovat enää Uusimaa ja saaristo.

Sinisen talon lisäsiivessä sijaitseva Galleria Kompuuki on eteläisen Suomen ainoa kiinteä ITE-taiteen näyttelytila. Se avasi ovensa tänä syksynä, ja Orgastinen hysteria on tilan toinen näyttely. Kalliolan teoksia on nyt ensimmäistä kertaa esillä Varsinais-Suomessa.

– Kun tämä vuosi on ohi, en varmaan tee vähään aikaan yhtään näyttelyä, hän arvelee.

Musiikki on Kalliolan leipätyö. Hän laulaa Jori Otsa & Mah’Orkka -yhtyeessä, joka esittää Georg Otsin tunnetuksi tekemiä lauluja ja muuta slaavilaista musiikkia venäläisin perinnesoittimin.

– Seuraava konserttimme on Savoy-teatterissa 22. tammikuuta, ja kolmas levy on tulossa.

Orgastinen hysteria -näyttely Salon taitokeskuksen Galleria Kompuukissa (Rummunlyöjänkatu 2) 20. joulukuuta saakka, avoinna ma ja pe klo 10–17, la 11–16.