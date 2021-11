Kaapo Kakko johdatteli kautensa toisella maalilla Rangersin voittoon Canadiensista

Jääkiekon NHL:ssä Kaapo Kakko avasi New York Rangersin maalitilin ja johdatteli joukkueen voittoon Montreal Canadiensista. Voitto irtosi maalein 3-2. Maali oli suomalaiselle kauden toinen. Kakko avasi kauden maalisaldonsa New Yorkin edellisessä ottelussa New Jersey Devilsiä vastaan.

Florida Panthersin ja New York Islandersin kohtaamisessa Panthersin kapteeni Aleksander Barkov avitti joukkueensa voittoon. Joukkue vei Islandersista 6-1-voiton. Joukkue teki peräti neljä maalia ensimmäisessä erässä.

Barkov sai ensimmäisestä maalista syöttöpisteen.

STT

Kuvat: