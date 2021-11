Kaapo Kakolle kauden ensimmäinen maali voittolaukauskisaan venyneessä Rangersin ja Devilsin kohtaamisessa

Jääkiekon NHL:ssä New York Rangers vei voiton voittolaukauskisan päätteeksi naapurijoukkue New Jersey Devilsistä. Rangers kukisti Devilsin maalein 4-3.

Rangersin Kaapo Kakko nappasi pelistä kauden ensimmäiset pisteensä. Hän vastasi joukkueen 3-2-johtomaalista kolmannessa erässä. Suomalainen oli aiemmin ollut mukana tekemässä newyorkilaisten toista maalia.

Vieraissa uurastanut New Jersey pääsi 1-0-johtoon ensimmäisessä erässä. Rangers tuli toisen erän alussa tasoihin ja meni erän 11. peliminuutin jälkeen ohi. New Jersey pääsi kuitenkin alle kahden minuutin päästä ylivoimapelillä tasoihin.

Molemmat joukkueet tekivät yhdet maalit kolmannessa erässä.

Suomalaishyökkääjä onnistui myös yrityksessään voittolaukauskisassa. Kisan ratkaisevan maalin teki kuitenkin New Yorkin Chris Kreider.

Armian ja Lehkosen onnistuminen ei pelastanut Montrealia

Edmonton Oilersin maalivahti Mikko Koskinen torjui joukkueelleen vierasvoiton St. Louis Bluesista. Blues kaatui lukemin 5-4.

Koskinen torjui pelissä 35 laukausta 39:stä. Bluesin maalilla vahtinut Jordan Binnington pysäytti 27 laukausta 32:sta.

Ensimmäiselle erätauolle siirryttiin 1-1-lukemissa. Toisen erän päätteeksi edmontonilaiset olivat 4-2-johdossa, mutta päätöserässä St. Louis ylsi tasoihin. Edmontonin Kailer Yamamoto pääsi kuitenkin laukomaan Bluesin häkkiin, kun erää oli jäljellä alle puoli minuuttia.

Montreal Canadiensia ei pelastanut suomalaisvahvistusten onnistumiset, kun vastassa oli Boston Bruins. Boston vei Montrealia lukemin 5-2.

Montreal pääsi ensimmäisessä erässä Joel Armian maalilla johtoon. Maalista otti syöttöpisteen Artturi Lehkonen.

Toisessa erässä Boston pääsi tasoihin, mutta Montrealilla riitti vielä paukkuja päästä Bruinsin edelle. Erätauolle siirryttiin Canadiensin ollessa 2-1-johdossa.

Boston heilutti Montrealin verkkoa viimeisessä erässä vielä neljästi.

Milja Rämö

STT