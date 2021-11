Kabulissa 19 ihmistä on kuollut ja 50 loukkaantunut sotilassairaalan lähelle tehdyissä iskuissa – Talebanin mukaan hyökkäys on nyt ohi

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa 19 ihmistä on kuollut ja 50 loukkaantunut sotilassairaalan lähelle tehdyissä kahdessa iskussa, terveysministeriön virkamies vahvistaa AFP:lle.

Kabulissa on useiden paikallisten lähteiden mukaan raportoitu kaksi räjähdystä ja tulitusta lähellä sotilassairaalaa. Taleban on vahvistanut molemmat räjähdykset.

– Yksi räjähdys tapahtui sotilassairaalan portilla ja toinen jossain lähellä sairaalaa, tämä on alustava tietomme, annamme lisätietoja myöhemmin, Talebanin tiedottaja kertoi AFP:lle.

Sisäministeriön tiedottajan mukaan Talebanin erikoisjoukot lähetettiin alueelle.

Sotilassairaalan ulkopuolelta kuului ensin yksi räjähdys, jota seurasi tulitusta, lääkäri kertoi AFP:lle. Tulitusta seurasi toinen räjähdys, jonka AFP:n toimittajat kuulivat.

– Kuulen edelleen aseiden laukaisuja sairaalarakennuksen sisällä. Luulen, että hyökkääjät kulkevat huoneesta toiseen… kuten ensimmäisen kerran, kun tänne hyökättiin, lääkäri kertoi.

Sairaalaan hyökättiin edellisen kerran vuonna 2017, jolloin lääkintähenkilöstöksi naamioituneet asemiehet tappoivat ainakin 30 ihmistä.

AFP:n mukaan ambulanssien on nähty kiirehtivän kohti räjähdyspaikkaa. Italialainen kansalaisjärjestö, joka ylläpitää toista sairaalaa lähistöllä, kertoi Twitterissä, että se on vastaanottanut yhdeksän loukkaantunutta räjähdyspaikalta.

Mikään ryhmä ei ole vielä ilmoittanut olevansa hyökkäyksen taustalla.

Talebanin mukaan hyökkäyksen teki itsemurhapommittaja ja joukko aseistautuneita miehiä.

– Iskun aloitti moottoripyörällä liikkunut itsemurhapommittaja, joka räjäytti itsensä sairaalan sisäänkäynnin luona, nimettömänä pysynyt virkamies kertoi ja lisäsi, että hyökkäys on nyt ohi ja hyökkääjät ovat kaikki kuolleet.

STT

