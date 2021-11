Kahdesti rokotettuja on Suomessa 80,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä

Koronavirusrokotteen toisen annoksen on Suomessa saanut nyt 80,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen annoksen saaneita on Suomessa 3,93 miljoonaa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus puolestaan on 86,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä eli sen on ottanut noin 4,21 miljoonaa ihmistä.

Kakkosrokotteen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 7 000:lla. Ensimmäisen rokotteen saaneiden määrä taas kasvoi eilisestä 2 500:lla.

STT