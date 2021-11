Gracenote-sivusto päivitti keskiviikkona mitaliennustettaan noin kahden kuukauden päässä odottaviin Pekingin talviolympialaisiin. Sivusto povaa Suomeen tällä erää kahta hopea- ja kolmea pronssimitalia.

Rukan pohjoismaisten hiihtolajien avausviikonloppu on osoittamassa, että parhaassa tapauksessa tuo viisi mitalia on saavutettavissa jopa pelkästään maastohiihdosta. Asia tässä lajiryhmässä ovat tällä hetkellä merkittävästi paremmin kuin viime talven MM-kisoissa Oberstdorfissa.

Suurin tekijä on tietysti Iivo Niskanen. Hän saavutti jo neljännen voittonsa Rukan 15 kilometrin perinteisellä. Niskanen on siis voittanut vuodesta 2014 lähtien puolet kyseisistä kisoista. Saldo on melkoinen sikälikin, että maailmancup-voittoja on tullut kyseisen Kuusamon matkan lisäksi koko uralla tasan kaksi.

Varsin lupaavia olivat myös erot muihin urheilijoihin. Toki Aleksei Chervotkin kiristi loppua kohti vain 8,3 sekunnin päähän, ja syksyn harjoituskaudella erilaisista ongelmista kärsinyt Aleksander Bolshunov on niin sanotusti uhkaavan lähellä (ero Niskaseen 14,3 sekuntia) jo tässä vaiheessa.

Aiempien vuosien Ruka-ykköstiloissa voittoero kisan kakkoseen on ollut lauantaita suurempi. Toisaalta yhdeksänneksi sijoittunut Johannes Hösflot Kläbo jäi jo yli 40 sekuntia, mikä on pitkä aika kurottavaksi kiinni jatkossa.

Niskasen merkitys koko olympiajoukkueelle on tietysti valtavan suuri. Asia korostui taas kerran jo tässä vaiheessa, kun päivän toiseksi paras suomalainen löytyy sijalta 26. Toki Ristomatti Hakolan kisa jäi kaatumisen takia kesken.

Pekingin matkavalikoima on tällä kertaa Suomen kannalta melko optimaalinen, kun pariviesti hiihdetään perinteisellä.

Miesten pitkän viestin asetelmista ei ole tarvinnut keskustella moniin vuosiin, eikä tarvitse näköjään keskustella nytkään. Niskasen lisäksi kärkikymmenikössä oli pelkästään norjalaisia ja venäläisiä.

Samaan aikaan voi todeta, että viestipronssi lienee jälleen hyvinkin avoin kysymys, jossa Suomellakin voi olla hyvä vastaus. Näin siitäkin huolimatta, että Hakolan kylkiluu murtui, eikä kauden jatkosta ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa.

Kuitenkin esimerkiksi ruotsalaisia mahtui maailmancupin pisteille vain yksi, ja hänkin ( Leo Johansson) vasta sijalla 22.

Omat pohdintansa viestin suhteen tulevat Hakolan tilanteenkin myötä myös Lauri Vuorisen kohdalle. Perniöläislähtöinen Vuorinen ei onnistunut tavoitteessaan päästä normaalimatkan kisassa 30 parhaan joukkoon, vaan cup-pisteet jäivät 15 sijan ja lähes puolen minuutin päähän.

Naisten MM-viestipronssi tuli Oberstdorfissa yllätyksenä. Osasyy siihen oli Kerttu Niskasen poissaolo pohjeluumurtuman takia sekä Krista Pärmäkosken totuttua heikompi vire.

Nyt nämä molemmat konkarit löytyvät jälleen sellaisilta sijoilta, joita heiltä on nähty. Jossain vaiheessa pitää miettiä, miltä Suomi-hiihdon tulevaisuus näyttää K. Niskasen (ikää 33 vuotta), Pärmäkosken (30) ja I. Niskasen (29) ajan jälkeen. Pekingiä kohti tilanne näyttää kuitenkin melko lupaavalta.

Pärmäkoski on Rukalla ollut useimmiten kärjen tuntumassa, ja takana on kymmenen kilometrin perinteiseltä esimerkiksi kaksi kakkossijaa. Toisaalta viime vuonna täysin keskeneräinen kunto siivitti naisen vasta sijalle 33, joten lauantain viides sija osoitti tilanteen olevan nyt huomattavasti levollisempi.

Kerttu Niskanen uusi puolestaan viimevuotisen kuudennen sijansa. Lisäksi naisten kokonaispanos oli nyt hieman parempi kuin vuosi sitten: Johanna Matintalo 17:s, Jasmi Joensuu 26:s. Ennusmerkit niin viestiin kuin perjantain näyttöjen perusteella sprinttiin ovat kaudelle aiempaan verraten hyvät.

Orastavaa optimisimia on siis syytä pitää yllä. Näin siitäkin huolimatta, että kyseinen Gracenote ennustaa Norjalle Pekingistä Suomeen verrattuna yhdeksänkertaista saldoa eli 45 mitalia.