Leijonia 2014-2016 luotsannut Kari Jalonen ottaa keväällä vastuun Nuorista Leijonista: ”Kirsikkana kakun päälle tulevat nuorten MM-kisat, joissa Suomi taistelee MM-kullasta”

Kari Jalonen on valittu Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajaksi. Jalosen pesti alkaa 1. toukokuuta ja kattaa kahdet MM-kisat.

Jalonen, 61, valmensi viimeksi Sveitsissä SC Berniä, mutta sai sieltä viime tammikuussa potkut.

– Odotan innolla, että pääsen tekemään töitä kansainvälisen huippukiekkoilun ytimessä ja samalla viemään suomalaista jääkiekkoa eteenpäin, Jalonen kommentoi Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

– Kirsikkana kakun päälle tulevat nuorten MM-kisat, joissa Suomi taistelee MM-kullasta, Jalonen sanoi.

Jalonen korvaa Nuorten Leijonien päävalmentajana Antti Pennasen, jonka sopimus päättyy. Pennasta on julkisuudessa veikattu Jokerien uudeksi päävalmentajaksi.

Jalonen luotsasi miesten A-maajoukkuetta 2014-2016. Kevään 2015 MM-kisoissa Leijonat oli kuudes, mutta voitti keväällä 2016 MM-hopeaa.

Jääkiekkoliitossa Jalosen paluu maajoukkuetoimintaan oli mieluinen uutinen.

– Mielestäni tämä kertoo paljon siitä, kuinka korkealle huippuvalmentajat arvostavat nuorten maajoukkueen ja koko maajoukkuetoiminnan. On hienoa, että saamme tämän tason valmennusosaamista viemään suomalaista jääkiekkoa eteenpäin, iloitsi liiton puheenjohtaja Harri Nummela tiedotteessa.

Toimiva työnjako

Kari Jalosen rooliin alle 20-vuotiaiden valmennuksessa kuuluu Suomen kärkijuniorien auttaminen ja kehittäminen. Lisäksi Jalonen osallistuu koko suomalaisen huippujääkiekon kehitykseen työnjaolla, joka on Jääkiekkoliiton mukaan havaittu toimivaksi kaudesta 2020-21 alkaen.

– Olemme nyt puolentoista kauden ajan totutelleet uuteen toimintamalliin, jossa meillä ei ole yhtä huippu-urheilujohtajaa, vaan tehtävät jaetaan avainpaikoilla istuvien kesken, kommentoi nuorisomaajoukkueiden GM Kimmo Oikarinen.

Huippujääkiekosta päävastuun kantavat Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen, Kari Jalonen ja Oikarinen. Naisten ja tyttöjen maajoukkueiden vastuuhenkilönä toimii GM Tuula Puputti.

Kaija Yliniemi

STT

