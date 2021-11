Kauden paras peli päättyi viime hetken tappioon – FC Halikko jäi 75 sekunnin päähän vieraspisteestä

FC Halikko kärsi kauden toisen viime hetken vierastappion futsalin naisten liigassa sunnuntaina Pirkkalassa.

Kotijoukkue PJK:n Annette Korin laukoi voittomaalin Lotta Hiihtolan vartioiman FC Halikon maalin ylänurkkaan vain 75 sekuntia ennen loppua. Kolme viikkoa sitten Raisiossa RaiFu iski voittomaalin 32 sekuntia ennen loppua.

Vaikka tappio oli kitkerä, FC Halikon päävalmentaja Ari Peltola oli kokonaisuuteen erittäin tyytyväinen. Olihan vastassa yksi sarjan parhaista joukkueista.

– Ehdottomasti kauden paras peli. Pelisuunnitelma toimi ja puolustimme äärettömän hyvin, Peltola kertasi.

FC Halikolla ei ollut onnikaan mukana. Vierasjoukkue loi useita maalipaikkoja ja laukoi ottelussa kolme kertaa tolppaan. Kahdesti tolppaa kolisuttanut Annika Peippo teki joukkueen ainoan maalin Nella Saukkion riiston jälkeen ottelun toisella puoliskolla.

– Maalineduspelaamisesta on puuttunut terävyys, mutta nyt saimme laukauksia maalia kohti ja pelaajia maalille. Ei vaan pomppinut.

– Pitää muistaa, että vastustajalla on Suomen paras maalivahti (Tiia Ropanen). Hän ei helpottanut maalintekoamme, Peltola naurahti.

Äärimmäisen tasaisessa liigassa sijoilla 8.–12. olevat joukkueet ovat kolmessa pisteessä. Yksikin piste Pirkkalassa olisi nostanut FC Halikon asemaa sarjataulukossa paljon.

– Tosi tasaista on. MuSa on ollut selkeästi vahvin, mutta heidän takanaan on pelattu paljon ristiin.

FC Halikon kausi jatkuu ensi sunnuntaina Vaasassa sarjajumbo FC Sportin vieraana.

– Pelaajia harmitti tietenkin tämä tappio paljon, mutta niin kuin Elli (Laaksonen) sanoi pukukopissa ottelun jälkeen, tästä matsista pitää ottaa vain ne positiiviset asiat mukaan.

Naisten Futsal-liiga: PJK–FC Halikko 2–1 (1–0)

Maalit:

16.47 Annette Korin (Anne Riekki) 1–0

27.59 Annika Peippo (Nella Saukkio) 1–1

38.45 Korin (Maria Ropanen) 2–1.

FC Halikon seuraava ottelu: su 14.11. FC Sport–FC Halikko klo 14.