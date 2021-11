Kaupin kaksosten tehokkuus laittaa seurakaveritkin varuilleen MM-kisoissa – suomalaisten tavoitteena on kammeta kotikentällään pelaava Ruotsi salibandyn mestaruuspallilta.

Heinäkuussa 2018 Ruotsin naisten salibandyliigan puolustava mestari IKSU julkaisi uutisen, jonka mukaan 20-vuotiaat suomalaiset tähtikaksoset Oona Kauppi ja Veera Kauppi siirtyvät KooVeesta Uumajaan kaudeksi 2018-19.

Seuraavan kauden aikana kaksoset nousivat parhaiksi pelaajiksi, kun Suomi otti pronssia Sveitsin Neuchatelissa pidetyissä MM-kisoissa. Oona teki kisaennätykseksi 15 maalia, ja hänet valittiin kisojen parhaaksi pelaajaksi. Veera teki jatkoajalla voittomaalin Tshekkiä vastaan pronssiottelussa.

Marraskuun 27. päivänä alkavissa MM-kisoissa Uppsalassa kaksoset ovat Suomen johtavat pelaajat, kun Lasse Kurrosen valmentama joukkue haluaa katkaista Ruotsin seitsemän mestaruuden putken.

Ruotsin MM-joukkueeseen valittiin viisi seurakaveria kaksosten nykyisestä seurasta Thorengruppenista. Heistä Emelie Wibron teki lokakuussa 101. maalinsa A-maaotteluissa, mikä on Ruotsin ennätys. Veeralla on taas Suomen ennätys 86 maalia.

– Pientä läppää heitetään välillä seurakavereiden kanssa tulevista MM-kisoista. Enemmän se on leikkimielistä sanailua kuin mitään erityistä maaotteluhenkistä puhumista. Mutta sellaisen vaikutelman olen saanut, että he tosissaan pelkäävät meitä tulevissa kisoissa, Oona Kauppi tarkensi STT:n haastattelussa.

Ruotsin kentillä voittotahdissa

Ruotsin liigassa kaksoset ovat olleet sellaisessa vireessä, että heitä on syytäkin pelätä. Veera teki jo avauskaudellaan 2018-19 liigaennätyksen 91 tehopistettä. Avauskauden jälkeen Kaupit ovat voittaneet Ruotsin liigassa kaiken mahdollisen eli mestaruudet 2020 ja 2021. Veera Kauppi voitti molempina kausina pistepörssin, ja Oona oli viime kaudella toinen.

Jälkimmäinen mestaruus tuli myös Uumajassa pelaavan Thorengruppen IBK:n väreissä. IKSUn luovuttua sarjapaikasta Thorengruppen nousi, ja Kaupit siirtyivät seuraan.

– Koska olimme viihtyneet Uumajassa hyvin, oli helppo päätös jatkaa kaupungissa, Veera Kauppi sanoi Tampereella lokakuussa.

Kevään 2020 mestaruus tuli kabineteissa, sillä IKSU julistettiin mestariksi runkosarjan voiton perusteella. Pudotuspelejä ei pelattu tunnetuista syistä.

– Se oli absurdi tilanne, mutta onneksi seuraavana keväänä tuli pelaamalla mestaruus, Oona Kauppi muisteli koronakautta.

Huhtikuussa 2021 voitettu mestaruus oli sikäli erikoinen, että Pixbo kaatui 5-4 ilman katsojia pelatussa finaalissa.

Yhteinen yritys lajitoimintaan

Viime lauantaina Veera teki jatkoajalla ajassa 60.30 voittomaalin, kun Thorengruppen kaatoi Ruotsin cupin loppuottelussa Pixbon 7-6.

Ruotsin liigassa kummatkin ovat olleet huikeassa vireessä. Veera johtaa pistepörssiä kahdeksan ottelun jälkeen tehoilla 11+18=29, ja Oonan saldo on 21+5=26. Oonalla hattutemppuja on jo viisi, ja edellisissä neljässä ottelussa hän on tehnyt 13 maalia.

Kaupit asuivat Uumajassa viime kesään saakka yhdessä, mutta sitten he muuttivat parisuhdesyiden takia erilleen.

Vaikka Ruotsin liigassa pelaajille maksetaankin hyvin, niin edes parhaat eivät ole täysammattilaisia. Veera opiskelee viestintää Vaasan yliopistossa, ja kaksosilla on yhteinen KauppiTwins-yritys, jonka kautta heillä on esimerkiksi tarkoitus järjestää leirejä ja muuta toimintaa nuorille pelaajille niin Suomessa kuin Ruotsissakin.

Juha Aaltonen

STT

Kuvat: