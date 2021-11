Tekniikka & Talous: Suurten tuotekehittäjien palkkakärkeen nousee Supercell, keskipalkka yli 20 000 euroa

Suomen suurimmista tuotekehittäjistä peliyhtiö Supercell maksaa Tekniikka & Talous -lehden vertailun mukaan kovimpia palkkoja. Vertailun mukaan Supercellin keskipalkka oli viime vuonna 21 948 euroa kuussa.

Laskelmassa on otettu sata eniten tutkimukseen ja kehitykseen satsaavaa yritystä ja jaettu niiden palkkasumma henkilöstön määrällä. Supercellin palkkasumma oli viime vuonna vajaat 132 miljoonaa, mutta henkilöstömäärä vain 480.

Supercell ei kommentoinut lehdelle yhtiössä maksettuja palkkoja mutta huomautti, että niihin sisältyy osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyviä suorituksia.

Toiseksi nousi kiinalainen Huawei 12 160 eurolla ja kolmanneksi Faron Pharmaceuticals 9 581 eurolla. Qt

Group ja Pfizer maksavat vertailun mukaan reilun 8 000 euron kuukausipalkkoja. Nordea ylsi kuudenneksi 6 855 eurolla.

Nokialla palkat ovat keskimäärin 5 699 euroa, kun taas LM Ericsson maksaa keskimäärin 6 639 euroa.

Vertailun perusteella ei voi arvioida yritysten t&k-väen palkkoja, sillä luvuissa on mukana koko henkilöstö.

Häntäpäätä pitää Tecnotree, jonka kuukausipalkat ovat alle 1 700 euroa. Selitys on, että yhtiön henkilöstöstä vain kuusi prosenttia työskentelee Suomessa ja 70 prosenttia Intiassa.

Juttua korjattu klo 10.17: Vertailun teki Tekniikka & Talous, ei Kauppalehti.

https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/supercellin-keskipalkka-22000-e-kk-huawei-ja-nordea-karkipaikoilla-selvitimme-suomen-100-suurimman-tk-yrityksen-palkat/5b806eb5-b6ba-47e6-a5ed-4b391824246f

Nina Törnudd

STT

