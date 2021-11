Keskiviikkona julkistetaan viime vuoden verotiedot – eniten veroja maksaneiden kärki on taas mahdollista selvittää

Eniten veroja viime vuonna maksaneiden kärki selvinnee ainakin osittain keskiviikkona, kun verotus tulee julkiseksi.

Paljon tienaavien verotietojen salaaminen on leimannut niin kutsuttua veropäivää toissa vuodesta lähtien. Tuolloin tuli verottajan tulkinnan mukaan mahdolliseksi vastustaa verotietojensa sähköistä luovuttamista medialle.

Verottaja luovuttaa perinteisesti veropäivän aamuna medialle listan eniten veroja maksaneista suomalaisista. Verotietojen luovuttamista vastustaneet ovat päässeet pois tältä listalta, ja käytännössä eniten veroja maksaneiden kärki on jäänyt tämän takia osittain pimentoon.

Vaikka kaikkien verotiedot ovat edelleen olleet julkisia kysyttäessä ja iso osa paljon tienaavista on yleisessä tiedossa, median on ollut mahdotonta haarukoida kärkeen tulevia nimiä aukottomasti. Suurten veronmaksajien joukkoon kun pomppaa silloin tällöin uusia ihmisiä.

Huomio kohdistuu verotietojen julkisuutta vastustaviin

Tänä vuonna julkisuus nytkähtää asteen verran takaisin avoimuuteen päin median voitettua hallinto-oikeudessa taiston verottajan diaaritiedoista. Verottaja joutui toimittamaan tänä vuonna medialle nimilistan niistä, jotka ovat vastustaneet tietojensa antamista.

Listalla on yli 2 000 ihmistä, eikä verottaja anna heidän verotietojaan medialle listana. Niinpä koko listan tarkistaminen nimi nimeltä verottajan palvelun kautta on työlästä, mutta ainakin periaatteessa mahdollista. Kieltäytyjien listalta löytyy niin varakkaiden sukujen, suuromistajien ja -sijoittajien kuin yritysjohtajien ja julkisuuden henkilöidenkin nimiä.

Nykylinjaus nimilistan antamisesta näyttää ennakkouutisoinnin perusteella toimivan alkuperäistä tarkoitustaan vastaan. Helposti tunnistettavien, paljon veroja maksavien ja verotietojensa luovuttamista vastustaneiden ihmisten verotettavat tulot ovat median erityishuomion kohteena. Ihmisten motiivit eivät ole STT:n tiedossa, mutta joukossa voi teoriassa olla niitäkin, jotka ovat vastustamalla tietojensa sähköistä luovuttamista nimenomaan halunneet valokeilaan.

Verotiedot eivät kerro aukottomasti tuloista

Verotiedot eivät kerro suoraan sitä, miten paljon kukakin Suomessa tienaa. Verotustiedoissa näkyvät vain ne tulot, jotka ovat henkilön valtionverotuksessa verotettavaa tuloa. Näistä määristä on jo tehty vähennykset.

Kunnallisverotuksessa, jossa vähennyksiä on enemmän, tienestien määrä voi näyttää vielä valtionverotustakin pienemmältä. Esimerkiksi toissa vuoden julkisissa verotiedoissa näkyi verottajan mukaan vain 81 prosenttia ansiotuloista.

Pääomatuloja jäi julkisista verotiedoista pimentoon vielä tätäkin enemmän. Niistä verotietoihin päätyi verottajan mukaan 74 prosenttia. Verohallinnon tiedoissa ei myöskään näy tuloja, jotka verotetaan ulkomailla.

—–

Juttua on korjattu klo 14.11: Pääomatuloja jäi julkisista verotiedoista pimentoon ansiotuloja enemmän, ei vähemmän, kuten jutussa aiemmin virheellisesti kerrottiin.

Olli-Pekka Paajanen

STT

Kuvat: