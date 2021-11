Keskiviikon Kataja–Vilpas-ottelussa on tuplapanos

Vilpas lähtee keskiviikkoaamuna kello 9 kohti Joensuuta, jossa se kohtaa kello 18.30 alkavassa liigaottelussa Katajan. Ottelussa on tuplapanos, sillä ottelun häviäjä putoaa samalla tämän kauden Suomen cupista.

Suomen cupin puolivälieriin selviää Korisliigan 11 ensimmäisen kierroksen kahdeksan parasta liigajoukkuetta. Vilpas ja Kataja ovat tällä hetkellä taulukossa sijoilla 8.–9. voittosuhteella 4/6.

Cupia suurempi panos on kuitenkin liigassa, sillä keskiviikon ottelun häviäjän mahdollisuudet selvitä runkosarjan päätteeksi kuuden parhaan joukkueen ylempään jatkosarjaan ovat pienet.

Neljä ottelua peräkkäin hävinnyt Vilpas saattaa saada otteluun kauan odotetun vahvistuksen. Ykkössentteri ja joukkueen tärkein pelaaja Jeremiah Wood on osallistunut joukkueharjoituksiin jo muutamana päivänä, ja hänen pelaamisensa Joensuussa on todennäköistä. Jos Wood ei pelaa, PeU-Basketin William Loyd jatkaa Vilppaan kokoonpanossa.

Wood on pelannut tällä kaudella neljä ottelua, joista Vilpas on voittanut kolme. Ilman Woodia Vilpas on hävinnyt kuudesta ottelusta viisi.

Katajan ykköspelintekijä ja tärkein pelaaja Jamar Wilsonin pelaaminen on epävarmaa. Susijengiin MM-karsintaryhmään maanantaina valittu Wilson kärsii rannevammasta.

Korisliigaa Kataja-Vilpas LähiTapiola Areenalla keskiviikkona kello 18.30