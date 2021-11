Keva: Kuntien ongelmat työvoiman saatavuudessa syventyneet – osaajapulaa joka puolella Suomea

Kuntien ongelmat työvoiman saatavuudessa ovat syventyneet, ilmenee työeläkeyhtiö Kevan teettämästä kuntapäättäjäbarometrista.

Barometrin mukaan noin kaksi kolmesta kuntapäättäjästä kertoo, että avoimiin työpaikkoihin on ollut riittämätön määrä hakijoita. Vuosi sitten hakijoiden riittämättömyydestä kertoi runsaat 40 prosenttia päättäjistä.

– Osaajapula on syventynyt merkittävästi joka puolella Suomea. Erityisen pahasti työvoimapula näyttää haastavan suuria kaupunkeja, sillä yli 100 000 asukkaan kaupunkia edustavista vastaajista jopa 76 prosenttia näki, että hakijoita avoimiin tehtäviin ei ole ollut riittävästi, kertoo Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander tiedotteessa.

Myös maakunnalliset erot ovat huomattavat. Pohjanmaalla kuntapäättäjistä 83 prosenttia ja Etelä-Savossa 56 prosenttia kokee pulaa työvoimasta.

Kianderin mukaan ammattiryhmistä erityisen hankala tilanne on sosiaali- ja terveysalalla, jossa esimerkiksi hoitajien, lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden vakansseja jää täyttämättä. Myös opetus- ja varhaiskasvatusalan ammattilaisille olisi runsaasti kysyntää.

Esille työvoiman houkuttelu ja pitäminen

Kiander uskoo, että osaajapula haastaa kuntapäättäjät aiempaa enemmän pohtimaan työvoiman houkuttelutekijöitä sekä nykyisten työntekijöiden pitovoimatekijöitä.

– Kuntien maine hyvinä työnantajina, hyvä henkilöstöpolitiikka sekä työntekijäkokemus ovat asioita, joita kuntapäättäjien kannattaa nyt pohtia, hän sanoo.

Keinoina olisivat nykyisten työntekijöiden työkyvystä huolehtiminen, uusien osaajien tuominen ulkomailta Suomeen, erilaisten osaajien koulutusmäärien lisääminen sekä eläkeläisten houkuttelu osa-aikaiseen työhön ja sijaisuuksia tekemään, Kiander luettelee.

Lokakuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 1 078 kunnanvaltuutettua. Tutkimuksen toteutti Aula Research.

Antti Autio

STT

