Kiina ja Yhdysvallat julkistivat yhteisen hankkeen ilmastotoimien tehostamiseksi

Kiina ja Yhdysvallat julkistivat keskiviikkona yhteisen hankkeen, joka tähtää ilmastotoimien tehostamiseen. Asiasta ilmoitti Kiinan ilmastolähettiläs Xie Zhenhua Glasgow’n ilmastohuippukokouksessa.

– Molemmat osapuolet tunnustavat, että nykyisten pyrkimysten ja Pariisin sopimuksen päämäärien välillä on aukko. Niinpä me aiomme yhdessä vahvistaa ilmastotoimia, Xie sanoi.

Kiinan ja Yhdysvaltain hiilidioksidipäästöt ovat maailman suurimmat.

Xien mukaan hankkeessa on ”konkreettisia suunnitelmia”, jotka koskevat tehostettuja toimia tällä vuosikymmenellä. Lisäksi Yhdysvallat ja Kiina ovat valmiita ”työskentelemään Pariisin ilmastosopimuksen sääntökirjan viimeistelemiseksi” meneillään olevan Glasgow’n ilmastohuippukokouksen aikana.

Kiinan ja Yhdysvaltain julistuksessa sanotaan molempien maiden muun muassa tunnustavan ilmastokriisin vakavuuden.

Maiden mielestä niiden metaanipäästöjen leikkaaminen tällä vuosikymmenellä on ”välttämättömyys”.

Pariisin ilmastosopimuksessa 2015 sovittiin tavoitteesta pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkimyksestä rajata nousu alle 1,5 asteeseen.

Xie sanoi Kiinalla ja Yhdysvalloilla olleen 30 virtuaalitapaamista kymmenen viime kuukauden aikana.

Yhdysvaltain ilmastolähettiläs John Kerry luonnehti maiden julistusta uudeksi askeleeksi. Hän kuvasi tätä hetkeä tulevaisuuden tiekartaksi, kertoi BBC.

– (Tämä julkilausuma tekee) yhdessä toimimisesta välttämätöntä, Kerry jatkoi.

STT

